Unes de les estacions. Foto: Iberdrola

Iberdrola i Gentalia , empresa de Property Management de centres i parcs comercials, han tancat un acord per instal·lar 312 noves places de recàrrega per a vehicles elèctrics a 14 dels centres i parcs comercials que gestiona. Completa així la instal·lació de punts de recàrrega d'acord amb les directrius del RD 29/2021, d'entrada en vigor a partir de l'1 de gener del 2023.

Ambdues entitats s'han unit per reforçar la seva aposta per la mobilitat sostenible. Iberdrola serà l'encarregada d'aportar els equips, la instal·lació i la gestió.

Els punts de recàrrega esmentats, majoritàriament, seran dispositius d'altes prestacions, amb potències entre 50 i 180 kW, per a velocitats de càrrega ràpida i ultraràpida.

Els usuaris d'aquestes noves instal·lacions recarregaran la bateria dels cotxes elèctrics amb energia 100% verda, procedent de fonts de generació renovable, amb certificat de garantia d'origen (GdOs) i els punts de recàrrega estaran localitzats a l'App de Recàrrega Pública d'Iberdrola . Es tracta d'una aplicació que incorpora informació verificada de tots els carregadors de vehicle elèctric, tant els d'Iberdrola, com els d'altres operadors, des de la qual es pot geolocalitzar el carregador, comprovar-ne l'operativitat en temps real, reservar i pagar des del mòbil.

Gràcies a la signatura d'aquest conveni, Gentalia disposarà de 484 places de recàrregues habilitades per a vehicles elèctrics, complint així el nou Reial decret llei 29/2021 que estableix la quantitat mínima de carregadors elèctrics amb què hauran de comptar els pàrquings.

Iberdrola continua avançant així en el seu ambiciós pla de mobilitat elèctrica, no només per a vehicles, sinó també per a transport de viatgers. En el marc de la seva aposta per accelerar la mobilitat sostenible, la companyia ha duplicat la seva xarxa de recàrrega pública el darrer any fins a superar els 4.000 punts, amb un ritme d'expansió de més de 200 carregadors nous al mes. Així, les estacions de recàrrega de la companyia ja han arribat a més de 1.000 ubicacions diferents a Espanya.

Per a Antonio Armengot, delegat de vendes Madrid d'Iberdrola, “l'aposta per l'electrificació del vehicle ha de continuar avançant per tot el país per motius de sostenibilitat, eficiència i estalvi econòmic”. Amb acords com aquest, seguim construint una xarxa de recàrrega pública cada cop més densa, útil i còmoda per als ciutadans, cosa que sens dubte servirà per continuar promovent l'ús d'aquest tipus de vehicles.”

Per a Gonzalo Gómez, director general de Gentalia, “estem treballant de la mà d'Iberdrola per instal·lar, de forma progressiva, punts de recàrrega als pàrquings de tots els nostres centres. Gràcies a això, els clients podran carregar els seus vehicles elèctrics a les nostres instal·lacions i contribuïm així a generar un impacte positiu en la qualitat de l'aire de les nostres ciutats.”

Aquests nous punts estaran disponibles a Albacenter, Anecblau, As Termas, El Moll, El Roser, Gran Via de Vigo, Lagoh, Els Alcores, Palau de Gel, Parc Ceuta, Parc Comercial Rivas Futura, Parc Comercial Vistahermosa, Portal de la Marina i Vidanova Parc.