Foto: Naturgy

Naturgy impulsa amb Greene un projecte per a la investigació d'una tecnologia que permeti la biometanació a partir de syngas amb l'objectiu d'injectar-lo a la xarxa de distribució o per emprar-lo en mobilitat.

La innovació d'aquest projecte, únic a Espanya, resideix en el tipus de residu a partir del qual es genera el bio-gas natural sintètic, que empra un procés tèrmic amb residu sec i on es produeix la transformació total del mateix, cosa que suposa una aportació important a l'economia circular per la dificultat per donar una segona vida a aquest tipus de residu.

Amb l'èxit d'aquesta joint venture , Espanya es convertiria en líder a Europa en la producció de biogas natural sintètic de baixes emissions a partir de la valorització material de la fracció rebuig de residus industrials i urbans, obrint una nova via per generar gasos baixos en carboni.

Per a Jesús Chapado , director d'Innovació de Naturgy, “la companyia és conscient del repte global que planteja la lluita contra el canvi climàtic i, per això, és cada cop més prioritari comptar amb una estratègia basada en la innovació com a forma de transformar i reorientar el negoci cap a la transició energètica per contribuir a afrontar els reptes socials i ambientals que enfronta la humanitat. Aquest projecte és un avenç en aquesta línia i representa una gran oportunitat per ser líders en el desenvolupament d'una tecnologia que permeti la generació i comercialització d'un nou vector energètic amb emissions nul·les que, a més, contribueixi a resoldre un greu problema en els nuclis urbans i industrials com és el de la gestió del residu”.

Segons explica el CEO de Greene, Juan José Hernández , “estem en un moment on, gràcies a la nostra tecnologia, podem donar solucions sostenibles a un important problema mundial, el dels residus, a què donem una nova vida generant, entre altres productes circulars, biometà, i aconseguint una font d'energia més sostenible sense impacte mediambiental que acreixi el Canvi Climàtic. La gran diferència del biometà produït amb la nostra tecnologia és, per una banda, la font del residu, ja que en aquest projecte s'eliminaran residus la destinació actual dels quals és la incineració o deposició en abocador. Hem de tenir en compte que el volum d'aquesta tipologia de residus és molt superior al residu humit, la qual cosa obre una nova oportunitat de creació de biogas natural sintètic a gran escala i gairebé il·limitada. A més, en aquest procés, com que no es produeix digestat, s'eliminen els problemes derivats de la seva gestió”.

FASES DEL PROJECTE

Durant la fase de desenvolupament -que inclou l'etapa de laboratori i experimentació, així com el disseny, muntatge i operació d'una planta pilot- l'aliança investigarà la conversió del syngas a bio-gas natural sintètic de baixes emissions a través d'un procés de fermentació biològica que maximitzi la concentració de biometà i redueixi les necessitats de condicionament del syngas .

Això inclou la construcció i operació d'una planta pilot de biometà renovable ubicada a Elx (Alacant) amb capacitat de tractament de 10 kg/h de residu per produir 2,4 kg/h de biometà amb una puresa superior al 95%.

Després d'això, entrarà en funcionament la planta a escala industrial amb capacitat de tractament de 45.000 t/any de residu per produir prop de 6.200 t/any de bio-gas natural sintètic amb una puresa superior al 95%.

APOSTA DE NATURGY PEL GAS RENOVABLE COM L'ENERGIA CIRCULAR PER A UN FUTUR DESCARBONITZAT

Naturgy té una decidida aposta per innovar per fer realitat el gas renovable i amb una estratègia definida que ja ha començat a materialitzar. Tant és així que la companyia ha liderat la injecció de biometà a la xarxa de distribució de gas d'Espanya, sent la primera a fer-ho a la seva planta de Butarque, contribuint així a desenvolupar aquest gas que és una de les grans oportunitats en matèria energia renovable del país.

Fins ara, Naturgy ha estat pionera com a promotora de plantes de producció de biometà i compta amb dues de les sis que actualment estan injectant biometà a la xarxa de distribució del país: la Unitat Mixta de Gas Renovable (La Corunya), que produeix biometà a partir d'aigües residuals i la planta Elena (Cerdanyola del Vallès, Barcelona), que produeix biometà a partir de residus sòlids municipals.

Addicionalment, la companyia té una altra planta en construcció que injectarà biometà a la xarxa de distribució al llarg del segon semestre del 2023. És la planta Vila-sana (Lleida), on el biometà es produeix a partir de residus agroramaders.

L'any 2020, Naturgy va incloure a la seva estratègia ambiciosos objectius de gas renovable a Espanya i un pla d'acció que ja s'està materialitzant. La companyia té prevista la producció de ~1 TWh de gas renovable (biometà i hidrogen verd), amb un model de desenvolupament basat en la col·laboració multisectorial i les aliances.

D'altra banda, a través de Nedgia, la seva distribuïdora de gas, contribueix a potenciar la injecció en xarxa del biometà produït per altres promotors i té identificats a Espanya 170 projectes que es podrien materialitzar a curt termini, amb capacitat de més de 7 TWh/ any (l'equivalent al consum de 1.400.000 llars).

A futur, l?aposta pels gasos renovables es completarà amb el desenvolupament de projectes d?hidrogen verd. Fa anys que Naturgy investiga el desenvolupament de l'hidrogen i està treballat en el desenvolupament de grans hubs de producció. S'està prestant especial atenció a la reconversió de les centrals tèrmiques de carbó a zones de Transició Justa.