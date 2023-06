Foto: Iberdrola

Iberdrola i Norauto , la cadena de manteniment i equipament integral de l'automòbil, reforcen la seva col·laboració per avançar en la descarbonització de la multinacional de manteniment i equipament de vehicles i signen un acord per instal·lar una xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

La companyia instal·larà un total de 62 punts de recàrrega a vint autocentres, repartits per sis comunitats espanyoles: Illes Balears, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Madrid, Navarra i Catalunya.

Les noves estacions de càrrega estaran disponibles per a tots els usuaris a l'App de Recàrrega Pública d'Iberdrola, la més gran d'Espanya amb més de 4.000 punts de recàrrega en funcionament. L'aplicació permet geolocalitzar el carregador, comprovar-ne l'operativitat en temps real i reservar i pagar des del mòbil, sigui o no l'usuari client de la companyia.

Aquest acord amb Norauto per al desplegament d'infraestructura de recàrrega s'uneix a les més de 60 aliances que manté Iberdrola amb administracions, institucions, empreses, estacions de servei, concessionaris i fabricants de vehicles elèctrics per impulsar l'electromobilitat a Espanya, com a part de la seva pla de mobilitat sostenible .

La companyia aposta especialment pel desplegament d' estacions d'ultraràpides (més de 350 kW); super ràpides (més de 100 kW) i ràpides (50 kW) tant a llars com a empreses, així com a la via urbana, a ciutats ia les principals autovies en els propers anys.

Per part de Norauto, aquests punts de recàrrega s'emmarquen dins de la seva aposta per una mobilitat més segura, sana i sostenible. Es tracta d'un impuls més al seu posicionament Automobilista & Responsable, amb la qual s'acompanya el client a cada pas del camí cap a aquesta mobilitat elèctrica. La companyia ofereix els darrers productes i serveis per a vehicles elèctrics.

"Aquest acord és un exemple de lʻaposta dʻIberdrola per convertir-se en soci estratègic dʻempreses i corporacions a través de lʻoferta de solucions dʻenergia neta a mesura que els permetin complir els seus objectius climàtics i assegurar el seu subministrament energètic renovable", assenyala Jorge Muñoz Riesco, responsable d' Iberdrola Smart Mobility a Espanya.

L'acord amb Iberdrola permetrà al Grup Norauto avançar en la seva aposta per un model de negoci més responsable i sostenible amb el medi ambient. El compromís mediambiental és un dels nostres pilars principals. Per això, ens hem marcat l'objectiu de reduir la petjada de carboni de les nostres activitats i hem fet importants avenços en la reducció del consum d'aigua i la gestió de residus”, afirma José Domenech, CEO de Norauto España.