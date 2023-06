Foto: Naturgy

UFD , la distribuïdora elèctrica del grup Naturgy, ha començat a desplegar a Espanya la seva solució Fire Detection per anticipar la detecció d'incendis i preservar del foc grans masses forestals mitjançant un innovador sistema que aplica la Intel·ligència Artificial a través de l'anàlisi d'imatges i dades presos per càmeres instal·lades en torres i esteses elèctriques.

UFD instal·larà en una primera fase 20 dispositius que cobriran una àrea d'aproximadament 430 km2 a la Reserva de la Biosfera Transfronterera Gerês-Xurés, a la província d'Ourense (Galícia), un espai natural d'alt valor ecològic. El grup estendrà en una segona fase la instal·lació daquests dispositius a altres àrees geogràfiques.

Fire Detection és un sistema basat en la plataforma Onesait Phygital Edge de Minsait, una companyia d'Indra, i Intel capaç de detectar de manera anticipada i amb total fiabilitat possibles incendis en grans extensions de vegetació, fins i tot en zones de difícil accés, gràcies a una vigilància 360 º.

A través d'algoritmes d'Intel·ligència Artificial, aquesta eina analitza i extreu en temps real informació de les imatges obtingudes a les càmeres ubicades a les torres d'alta i mitjana tensió i identifica indicis de foc i fum en un abast de dos quilòmetres. Un cop detectats aquests senyals, el sistema transmet alertes a un centre de control per activar els protocols d'avisos als serveis d'emergència i extinció.

A més, el sistema incorpora sensors IoT (Internet of Things) que ajuden a reduir els “falsos positius” ia optimitzar els recursos energètics emmagatzemats. Aquests sensors mesuren la temperatura, humitat i pressió atmosfèrica per evitar prendre imatges en condicions meteorològiques incompatibles amb el risc d'incendis i potenciar-ne la captura quan hi ha un alt risc que es produeixi el foc.

A més de la important tasca en la protecció d'incendis, Fire Detection també permet allotjar algoritmes per monitoritzar l'estat de les torres elèctriques mateixes, avaluar el comportament de les infraestructures en condicions meteorològiques extremes o detectar incursions en zones restringides per seguretat.

El sistema va ser premiat als enerTIC Awards 2021 pel seu caràcter innovador en la recerca de solucions per a la protecció del medi ambient a través de la digitalització i l'eficiència energètica. El guardó va reconèixer també el caràcter sostenible, ja que el sistema s'alimenta d'energia fotovoltaica i és capaç d'emmagatzemar-la per funcionar sense interrupció 24 hores al dia, els 365 dies a l'any.