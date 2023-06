Foto: Iberdrola

Iberdrola i Disfrimur han signat un acord per a la instal·lació de més de 160 punts de recàrrega per a camions elèctrics a les bases logístiques que la companyia de transport té ubicades a Espanya.

Les dues empreses amplien la seva aliança per a l'electrificació del transport pesant i es comprometen al desenvolupament d'infraestructura de càrrega de les 15 bases que Disfrimur té desplegades a Espanya. D'aquesta manera, a les ubicacions de Sangonera la Seca (Regió de Múrcia) i Sant Isidre (Alacant), que ja compten amb els primers carregadors en funcionament, s'hi afegeixen les de Riba-roja i Sagunt (València), Plaza (Saragossa) , Ciempozuelos i Mercamadrid (Madrid), Guadix (Granada), Antequera (Màlaga), Sevilla, Villadangos del Páramo (Lleó), Abrera i Sant Sadurní (Barcelona), Albacete i Vitòria.

Cal ressaltar que els punts de recàrrega seran d'ús públic i seran accessibles les 24 hores del dia i, a més de subministrar energia als vehicles de l'empresa logística, també estaran disponibles per a vehicles pesants i lleugers d'altres companyies i per a particulars.

En una primera fase s'instal·laran equips de 200 i 400 quilowatts (kW) de potència i en una posterior se sumaran els carregadors MCS (Megawatt Charging System) de 1.200 kW, que possibilitaran la càrrega de les bateries dels camions elèctrics en menys de 45 minuts, temps semblant a la parada obligatòria de descans.

Es tracta d'una nova infraestructura de recàrrega que Iberdrola i Ingeteam, empresa nacional especialitzada en electrònica de potència, estan desenvolupant conjuntament per a la fabricació a Espanya del primer carregador comercial d'aquestes característiques, que requerirà escomeses de molt alta tensió a la xarxa de distribució que permeti velocitats de càrrega tan elevades, imprescindibles per a l'electrificació del transport de mercaderies.

L'acord ha estat signat per Juan Sánchez, director general de Disfrimur, i per Luis Buil, director d'Smart Solutions d'Iberdrola, que ha destacat la ferma aposta d'Iberdrola per la descarbonització del transport pesat “traduïda en importants inversions en infraestructura de recàrrega, indispensable per materialitzar l'electrificació d'aquest sector que, a més de permetre el transport lliure d'emissions, suposa una oportunitat econòmica per al conjunt de la societat”.

Per la seva banda, Juan Sánchez ha manifestat que és un dia especial per a Disfrimur al seu full de ruta cap a un transport invisible: “Avui fem un altre pas molt important amb Iberdrola per a la descarbonització del transport per carretera, que és un dels nostres reptes. Quan engeguem tota la infraestructura de recàrrega serem capaços d'utilitzar un camió elèctric per creuar Espanya de nord a sud i d'est a oest, al mateix temps que la seva versió en dièsel. I amb l'electrificació ja operem amb tres tipus de combustibles i volem continuar oferint als nostres clients un transport eficient, segur, de qualitat i cada dia més sostenible”.

Els usuaris d'aquestes instal·lacions recarregaran la bateria dels vehicles elèctrics amb energia 100% verda, procedent de fonts de generació renovable, amb certificat de garantia d'origen (GdOs) i els punts de recàrrega estaran localitzats a l'App de Recàrrega Pública Iberdrola, des de la que es pot geolocalitzar el carregador, comprovar-ne l'operativitat en temps real i reservar i pagar des del mòbil.