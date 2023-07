Flota elèctrica de Primofrio

Iberdrola i Primafrio han signat un acord de col·laboració per identificar les oportunitats entre les dues companyies per desenvolupar projectes relacionats amb l'electromobilitat del sector de la logística i el transport pesat de curta i llarga distància, i l'aplicació de diferents tecnologies a les seves instal·lacions que permetin disminuir la petjada de carboni de la seva activitat.

La principal línia de treball oberta es correspon a la implantació d'una infraestructura de recàrrega intel·ligent per al transport pesant a les bases logístiques de Primafrio. Per això, la companyia elèctrica realitzarà un estudi de viabilitat per desenvolupar aquests projectes a la seva seu central d'Alhama de Múrcia, ia la resta d'instal·lacions de l'operador logístic.

A més, a Alhama de Múrcia s'està projectant una estació de molt alta potència per donar servei a camions elèctrics de nova generació que recarreguin a potències superiors a 1 MW (MCS), que possibilitaran la càrrega dels camions elèctrics en menys de 45 minuts, i addicionalment carregadors d'alta potència de 400 kW.

Un altre aspecte a destacar és el compromís d' analitzar i explorar la construcció de plantes de producció d'hidrogen verd a les mateixes instal·lacions de Primafrio. Es visibilitzaran projectes que permetin la implantació i explotació d'una o diverses plantes d'aquest vector energètic renovable de manera que es pugui oferir una varietat d'energies lliures d'emissions a les bases logístiques.

Per a Luis Buil, director d'Smart Solutions d'Iberdrola, “comptar amb un gegant del transport com a Primafrio té una gran rellevància per a Iberdrola en el seu esforç cap a la descarbonització del transport pesant i de la resta de l'economia. El desafiament a què ens enfrontem només serà realitzable sumant tots els actors, en concret per al sector del transport de mercaderies per carretera hem de comptar amb clients, operadors logístics, fabricants i operadors d'infraestructura, distribuïdores elèctriques i administracions públiques”.

Per la seva banda, José Esteban Conesa, president de Primafrio, ha assenyalat que a Grupo Primafrio “volem seguir liderant la innovació i la sostenibilitat en el sector del transport i la logística treballant activament per reduir el nostre impacte ambiental oferint solucions que promoguin el desenvolupament d'una economia circular, lús de fonts denergia alternatives, la descarbonització i la neutralització de les nostres emissions. Per això, avançar amb pas ferm per assolir aquests objectius de la mà d'Iberdrola ens aproxima cada cop més a assolir les zero emissions netes abans del 2050”.

L'acord entre les dues companyies també fa referència a les diferents possibilitats amb què poden comptar els centres de Primafri per a la reducció d'emissions de CO2, que inclouen auditories energètiques que puguin resoldre en quines situacions i instal·lacions és convenient la instal·lació de sistemes d'autoconsum fotovoltaic , emmagatzematge d'energia, instal·lació de microxarxes, substitució d'il·luminació o qualsevol altra solució que Iberdrola pugui aportar per a la descarbonització de l'empresa logística.

També es tindran en compte la possibilitat d'instal·lació de plantes solars fotovoltaiques a les bases de Primafrio així com fórmules de contractació de subministrament elèctric amb energia d'origen renovable de noves instal·lacions de generació 100% lliure d'emissions que Iberdrola construeixi mitjançant fórmules de contractació a llarg termini (PPAs).