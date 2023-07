Foto: Endesa

PortAventura World ha inaugurat avui PortAventura Solar, la major planta fotovoltaica d'autoconsum en un complex vacacional a Espanya i una de les més grans amb aquestes característiques a Europa. D'aquesta manera, la companyia fa un pas més en el compromís de reduir la seva petjada de carboni i fomentar l'ús d'energies renovables amb l'acompanyament d'Endesa, el seu soci energètic.

El projecte solar, que ha comptat amb Endesa X, la filial de serveis energètics d'Endesa, ha comprès la instal·lació de 11.102 panells solars, col·locats al terra, que ocupen una superfície total de 6,4 hectàrees dintre del complex turístic, equivalent a 9camps de futbol, i que generaran un terç de l'energia que necessita el parc per operar. És la primera planta solar d' aquestes característiques aprovada a Catalunya i la primera a ser inaugurada.

A l'acte d'inauguració hi han estat presents Arturo Mas-Sardá, president de PortAventura World, i José Bogas, conseller delegat d'Endesa, així com altres directius de totes dues companyies i representants institucionals.

Arturo Mas-Sardá, president de PortAventura World, ha manifestat que “la inauguració de PortAventura Solar és una de les grans fites de la nostra companyia pel que fa a l'estratègia d'ESG, per la qual treballem constantment i que té una prioritat absoluta. Construir la planta solar més gran en un complex turístic a Espanya, i una de les principals d'aquestes característiques a Europa, és tot un èxit, tant per a nosaltres com per al sector, ja que demostra que el turisme també pot i ha de ser responsable amb el planeta. Es tracta de seguir impactant positivament en l'entorn i actuar com a palanca de canvi en el sector empresarial, d'acord amb el nostre compromís com a empresa B Corp".

José Bogas, conseller delegat d’Endesa, ha explicat que “la relació entre PortAventura World i Endesa va començar amb la signatura d’un acord ampli de subministrament amb el qual esdeveníem el seu soci energètic sostenible. Aquesta aliança va ser l’embrió d’un seguit d’actuacions de gran abast que han culminat amb la construcció d’una planta solar fotovoltaica, una plataforma de punts de recàrrega i diversos compromisos bidireccionals de col·laboració. De fet, la planta fotovoltaica que inaugurem avui es una altra mostra de la nostra aposta ferma per la tecnologia d’autoconsum, tant impulsant aquestes instal·lacions per a clients com donant accés a qualsevol instal·lació a la nostra xarxa de distribució”.

Choni Fernández, directora de sostenibilitat de PortAventura World, ha explicat que “durant més de 28 anys, hem treballat activament per complir un seguit de compromisos socials, ambientals i econòmics que han beneficiat tots els grups d'interès relacionats amb el nostre complex turístic. Amb la planta, donem resposta a l'eix de Transició Energètica del Pla Estratègic en Sostenibilitat 2022-2025 de la companyia. Un pla integrat en el model de gestió, guiat pel nostre propòsit i els valors corporatius".

AUTOCONSUM I MENYS EMISSIONS

PortAventura Solar, amb una potència de 6,05 megawatts pic (MWp), generarà 10 GWh/any -l'equivalent del consum de 3000 famílies- d'electricitat neta que permetran cobrir pràcticament un terç de les necessitats energètiques del complex turístic, la qual cosa en reduirà l'impacte mediambiental i contribuirà a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides, entre els quals hi ha el foment de l'eficiència energètica dintre de les organitzacions. La instal·lació evitarà l'emissió a l'atmosfera de 4000 tones de CO2 anuals.

El projecte s'ha desenvolupat aplicant una estratègia molt exigent d'integració i impacte paisatgístics, amb l'objectiu de reduir-ne l'efecte visual i preservar l'entorn. D'una banda, s'han protegit tant un jaciment iber com un jaciment romà que s'han trobat a la zona durant les obres i, de l'altra, s'ha instal·lat una pantalla vegetal amb arbres trasplantats que limiten la seva visibilitat des de l'exterior. També s'han respectat els murs de pedra seca que donen forma a les terrasses que conformen el terreny, un sistema constructiu molt antic que a Catalunya s'ha utilitzat sovint en el món rural. Dins d'aquest espai, també s'ha preservat un element d'interès etnològic: una barraca de pedra seca que és una mostra clara de la tipologia de cabanes de pagès construïdes amb la tècnica de pedra en sec.

Per poder connectar la planta amb la infraestructura elèctrica ja existent al parc, s'ha construït una línia de mitjana tensió subterrània de 25 quilovolts (kV) i s'han instal·lat inversors de 6 MW que transformaran el corrent continu en altern i elevaran la tensió a 25 kV.

La segona fase de construcció, ja en marxa, comptarà amb una potència de 3,1 megawatts pic (MWp) i aportarà 5,6 GWh més l'any. En total, la instal·lació de la planta ha suposat una inversió que ha superat els 8 milions d'euros.

Al setembre, s'inauguraran també un mirador i un espai d'educació ambiental format per diversos jocs i elements que permetran conèixer de manera senzilla i divertida com es genera energia elèctrica renovable (solar, eòlica, cinètica, etc.). Aquesta zona, que s'habilitarà per a la visita d'escolars i per a altres activitats didàctiques i de divulgació ambiental, inclourà un hotel d'insectes.

UNA ESTRATÈGIA MEDIAMBIENTAL QUE VA MÉS ENLLÀ DE LA PLANTA SOLAR

A més de PortAventura Solar, l'estratègia de PortAventura World en matèria de sostenibilitat té un enfocament global. En aquest sentit, PortAventura World i Endesa tenen un acord per al subministrament d'energia verda a llarg termini que permet cobrir la resta de les necessitats energètiques del complex turístic que no s'autoabasten amb la nova instal·lació solar, amb una energia d'origen 100 % renovable i certificada amb Garanties d'Origen (GdO).

Així mateix, l'any passat PortAventura World i Endesa, a través d'Endesa X Way, la seva filial de mobilitat elèctrica, ja van unir les seves forces perquè el complex turístic disposi de la principal instal·lació privada de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics d'Espanya. En total, compta amb 150 places amb recàrrega elèctrica ubicades a set emplaçaments del parc (incloent-hi els aparcaments de clients i d'empleats i les zones d'estacionament dels Hotels PortAventura, Gold River, El Paso i Caribe) que ha posat a disposició tant dels seus empleats com dels seus clients de manera gratuïta. És la plataforma de recàrrega de l'àmbit privat més gran del país i una de les principals instal·lacions d'aquest tipus a Europa dintre d'un complex turístic.

Aquestes accions mediambientalment responsables han portat PortAventura World a ser neutra en emisions directes i "residu zero", unes fites que es continuaran reforçant a través de bones pràctiques que impulsen el consum responsable i la millora contínua. Així mateix, recentment la companyia s'ha sumat a la comunitat B Corp, gràcies al seu impacte positiu en la societat i a les seves pràctiques respectuoses amb el medi ambient. L'empresa ha superat amb èxit els requisits estrictes de mesurament d'impacte per obtenir aquesta certificació, complint els estàndards més elevats en matèria de rendiment mediambiental, social i de bon govern.