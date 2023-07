Planta fotovoltaica d'Iberdrola / Foto: Iberdrola

Iberdrola i Vodafone signen tres nous acords de compra d'energia neta -coneguts com a PPAs per les sigles en anglès- a Alemanya , Portugal i Espanya . A més, totes dues empreses es comprometen a treballar juntes per buscar noves oportunitats de PPAs i iniciatives de sostenibilitat a Europa.

Els nous acords permetran a Iberdrola subministrar a Vodafone un total de 410 gigawatts hora (GWh) d' energia fotovoltaica (FV) a tres països, contribuint així a accelerar el camí de Vodafone cap a l'energia zero i augmentant-ne la seguretat energètica. Aquesta energia equival a la demanda anual delectricitat de més de 117.000 llars.

Per Vodafone España, s'ha acordat subministrar 280 GWh a l'any de la planta fotovoltaica de Cedillo, de nova construcció, situada a Càceres (Espanya).

Per Vodafone Portugal, el PPA proporcionarà 80 GWh a l'any de la recent construïda planta solar fotovoltaica de Velilla, situada a Palència (Espanya).

Per Vodafone Alemanya, s'ha acordat un PPA per subministrar la totalitat de l'energia de la planta fotovoltaica de Boldekow, el primer projecte solar d'Iberdrola que es desenvolupa al país. La planta tindrà una capacitat total de 56 MWp i es construirà a l'estat de Mecklemburg-Pomerània Occidental. Estarà plenament operativa el 2024.

Addicionalment i dins de l'objectiu comú de les dues companyies per reduir emissions de CO2 i el compliment d'objectius de transició energètica, Iberdrola ja ha instal·lat més de 140 carregadors elèctrics a les principals instal·lacions de Vodafone a Espanya i els proporciona els serveis de gestió i optimització de la seva operació.

Aitor Moso, director Global de Clients d'Iberdrola, ha assegurat: "Tant Iberdrola com Vodafone estan compromesos amb la connexió dels clients i les comunitats a un futur més net i intel·ligent. Com a promotors globals d'energia neta, comptem amb projectes a tot el món que ens permeten donar suport a empreses multinacionals com Vodafone, compromeses amb la sostenibilitat en totes les seves operacions empresarials Els acords amb empreses com Vodafone són cada cop més importants per permetre la construcció de nous projectes d'energies renovables, i ara esperem accelerar el lliurament de aquestes plantes solars fotovoltaiques".

Joakim Reiter, director d'Afers Externs i Corporatius del Grup Vodafone, ha declarat: "Aquests acords a tot Europa subratllen el compromís de Vodafone de garantir que els nostres clients segueixin beneficiant-se d'electricitat procedent d'un subministrament 100% renovable. També proporcionen a Vodafone una més gran seguretat energètica i una certesa de preus a llarg termini, mentre treballem per aconseguir que les nostres operacions siguin d'energia neta zero el 2030."

“Per obtenir els objectius net zero en línia amb l'Acord de París, el món s'enfronta a la tasca aclaparadora de garantir que gairebé el 90% de les necessitats d'electricitat mundials es generin a partir de fonts renovables i sense carboni. L'anunci d'avui és un gran exemple de com els operadors de telecomunicacions, com Vodafone, poden ajudar a accelerar aquesta transició essencial en convertir-se peces clau per al desplegament d'energia renovable”, ha assegurat.

Les dues companyies estan analitzant altres opcions de contractes de subministrament d'energia a llarg termini, per col·laborar amb Vodafone en els seus ambiciosos objectius de reducció d'emissions a Europa, així com un altre tipus de projectes sostenibles que permetin descarbonitzar encara més les operacions a futur.

Assegurar un comprador a llarg termini per a la producció d'electricitat neta permet a Iberdrola accelerar la construcció i la posada en marxa dels projectes. Aquesta relació reforça l‟estratègia d‟Iberdrola de subscriure acords bilaterals que promoguin el subministrament d‟energia a preus competitius i estables a grans clients que aposten per un consum net i sostenible.

LÍDERS EN CONTRACTES A LLARG TERMINI

Com a pionera a oferir solucions d'energia neta a socis industrials, Iberdrola gestiona 78.000 GWh/any d' acords PPA a tot el món i treballa amb empreses d'una àmplia gamma de sectors.

La primera elèctrica d'Europa i la segona del món també manté aliances a través de PPA amb Amazon, Telefónica, Mercadona, Holcim, Heineken, ABInBev, Apple, D'Acer, VW-SEAT, Mercedes Benz o Renault, entre d'altres. De fet, les últimes setmanes Iberdrola ha tancat dos PPAs amb la siderúrgica Stahl Holding Saar (SHS) i el Grup Salzgitter que seran subministrats pel projecte eòlic marí Baltic Eagle d'Iberdrola, que s'està construint al Mar Bàltic.