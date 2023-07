Foto: Iberdrola

Masdar , grup de renovables de l'Emirat d'Abu Dhabi, signa un acord estratègic amb Iberdrola per coinvertir al parc eòlic marí alemany Baltic Eagle amb una potència de 476 MW, situat al Mar Bàltic. Iberdrola comptarà amb un percentatge majoritari del 51% als actius i accelera així la independència energètica a Europa.

D?acord amb els termes de l?operació, la valoració del 100% d?aquest parc eòlic puja a uns 1.600 milions d?euros. Iberdrola ha de controlar i gestionar els actius, prestant serveis d'operació i manteniment i altres serveis corporatius.

L'acord ha estat signat a Madrid per Ignacio Galán, president d'Iberdrola, i el CEO de Masdar, Mohammad Jameel Al-Ramahi, com a part d'un compromís més ampli entre dues potències d'energia neta. Ambdues parts consideren que aquesta és una transacció d'importància estratègica i una fita fonamental que enforteix una associació que permetrà explorar més oportunitats d'inversió en energia renovable a diverses tecnologies i regions.

Baltic Eagle comptarà amb 50 aerogeneradors de 9,53 MW de potència unitària sobre monopilots, per a una producció anual d'1,9 TWh, suficient per satisfer de manera sostenible la demanda de 475.000 llars i evitar l'emissió de 800.000 tones de CO2 a l'atmosfera cada any.

Aquest parc, que està previst que entri en funcionament a finals del 2024, compta amb una tarifa mínima regulada de 64,6 €/MWh durant els primers 20 anys. A més, ja té venuda el 100% de la seva producció amb contractes a llarg termini.

La seva excel·lència el Sultan Al-Jaber, ministre d'Indústria i Tecnologia Avançada dels Unió dels Emirats Àrabs (EAU), president de Masdar i president designat de la COP28, ha declarat: "Quan empreses amb una llarga trajectòria com a pioneres en energies netes uneixen les seves forces, es creen solucions duradores per a les persones i el planeta Aquest acord històric entre Masdar i Iberdrola traurà partit de l'abundant energia eòlica d'Alemanya al Mar Bàltic i portarà electricitat a gairebé mig milió de llars alhora que reduirà les emissions. es preparen per acollir la COP28, aliances com aquesta demostren com podem frenar les emissions sense frenar el progrés”.

Ignacio Galán, president d'Iberdrola, ha assegurat: “Oferir l'energia neta que necessita el món requereix empreses amb visió i compromís que estiguin disposades a fer grans inversions en noves infraestructures. Masdar aporta tot això a Baltic Eagle. Aquest gran projecte ajudarà a impulsar la seguretat de l'energia verda a Europa, reduirà les emissions de les llars i les empreses i donarà suport a milers de llocs de treball d'alta qualificació. Construir aliances a llarg termini amb líders sostenibles com Masdar ajudarà Iberdrola a continuar liderant la transició energètica a nivell mundial”.

La seva excel·lència el Sultan Al-Jaber i Ignacio Galán es van reunir a principis d'aquest mes. Abans que els EAU siguin els amfitrions de la COP28, tots dos han abordat la necessitat urgent de triplicar la capacitat global denergia renovable per garantir que els objectius de limitar laugment global de la temperatura de lAcord de París puguin ser assolibles.

El setembre del 2022, els EAU i Alemanya van signar un acord per impulsar projectes d'interès conjunt en àmbits com la seguretat energètica, la descarbonització i l'acció pel clima. L'Acord d'Acceleració de la Seguretat Energètica i la Indústria (ESIA, per les sigles en anglès) signat entre els dos països incloïa plans perquè Masdar explorés oportunitats d'energia eòlica marina al Mar Bàltic per donar suport als objectius d'energia neta d'Alemanya. L?acord d?avui amb Iberdrola, per valor de 1.600 milions d?euros, contribueix a aquest objectiu.

L'associació estratègica entre Masdar i Iberdrola ajudarà a avançar en els objectius ambiciosos de desenvolupament de l'energia eòlica marina a Europa. En unir forces, dues empreses emblemàtiques d'energia neta compartiran coneixements i desenvoluparan solucions innovadores. Això també pot permetre millors pràctiques de gestió de projectes i eficiències operatives, cosa que, en última instància, redueix els costos i fa que l'energia eòlica marina sigui més competitiva.

LÍDER A EÒLICA MARINA

Iberdrola compta amb 3.000 MW de projectes d'eòlica marina sota construcció o assegurats, amb zero costos sobre el llit marí gràcies a la posició pionera del grup. L'empresa està contribuint a donar suport a la transició energètica ia la creació de llocs de treball a la cadena de subministrament a tot el món.

A principis de juliol d'aquest any, Iberdrola va connectar a la xarxa elèctrica el parc eòlic marí de Saint-Brieuc, a França. És el primer projecte eòlic marí a gran escala que es lliura a la regió de Bretanya.

A més, està previst que el projecte eòlic marí Vineyard Wind, als Estats Units, entri en funcionament l'últim trimestre del 2023. El parc eòlic Baltic Eagle, a Alemanya, estarà operatiu el 2024, i East Anglia 3, al Regne Unit, i Windanker, a Alemanya, començaran a produir el 2026.

Aquests projectes s'afegiran a l'actual cartera de 1.258 MW de projectes eòlics marins operatius, entre ells West of Duddon Sands al Mar d'Irlanda, Wikinger al Mar Bàltic alemany i East Anglia One al sud del Mar del Nord.

MASDAR, L'IMPULSOR D'ENERGIA NETEJA DELS EAU

Des del 2006, Masdar ha estat pionera en l'avenç del sector de l'energia neta als EAU, l'Orient Mitjà ia la resta del món.

Amb projectes a 40 països, Masdar subministra més de 20 GW d'energia, suficient per abastir més de 5,25 milions de llars. La cartera mundial d'inversions supera els 30.000 milions de dòlars (uns 27.000 milions d'euros) i, en alguns casos, els projectes de Masdar porten l'electricitat a llocs on no n'hi havia.

Juntament amb els seus socis, Masdar ha desenvolupat projectes històrics d'energies renovables a tots els continents. Entre ells, la primera central d'energia solar concentrada (CPS) del Pròxim Orient a Abu Dhabi i el primer parc eòlic flotant marí a escala comercial del món davant de la costa escocesa. Masdar també està desenvolupant la central solar flotant més gran del Sud-est Asiàtic i avançant en la construcció del parc eòlic més gran d'Àfrica, una megainstal·lació de 10 GW a Egipte. A Amèrica Central, el seu projecte solar híbrid està portant electricitat fiable als llogarets per primera vegada.

ALIANCES PER CRÉIXER

En els darrers mesos, el grup energètic ha tancat diverses aliances a llarg termini per impulsar la descarbonització de l'economia:

Recentment, Iberdrola ha segellat amb GIC una aliança estratègica per a l'expansió de les xarxes de transport al Brasil per 430 milions d'euros.

Ha acordat amb Norges Bank Investment Management per coinvertir a 1.265 MW de nova capacitat renovable a Espanya.

La companyia ha subscrit un acord per vendre el 60% del negoci de Mèxic, majoritàriament cicles combinats de gas per 6.000 milions de dòlars.

Iberdrola i MAPFRE han continuat avançant a la seva aliança estratègica en incorporar 100 nous MW a través d'una societat conjunta, que ja compta amb 450 MW.

Iberdrola i bp van signar també al març una aliança estratègica per desplegar 11.700 punts de càrrega ràpida a Espanya i Portugal.