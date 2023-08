Foto: Iberdrola

Iberdrola ha llançat l'empresa Carbon2Nature (C2N) amb l'objectiu de desenvolupar projectes de solucions basades en la naturalesa de gran impacte, que redueixin la petjada de carboni global, millorin la biodiversitat i promoguin una economia sostenible.

L'elèctrica ha assenyalat que aquesta companyia neix de la convicció que invertir en la naturalesa és "essencial per actuar contra la crisi climàtica i de biodiversitat, actuant alhora com a fórmula de creació de valor sostenible i rendibilitat ".

Iberdrola ha llançat Carbon2Nature a través del seu programa de startups, Perseu, dins del qual hi ha més de 7.500 startups, entre elles 'unicorns' -empreses valorades en més de 1.000 milions de dòlars-, com el fabricant de solucions de recàrrega per a vehicles elèctrics Wallbox i Stem, que ofereix solucions demmagatzematge intel·ligent en bateries.

Carbon2Nature treu partit del potencial dels mercats de crèdits de carboni , impulsant el desenvolupament de projectes propis o en col·laboració amb altres que generaran crèdits de carboni d'alta qualitat i que posarà a disposició dels seus clients per recolzar-los en el seu camí a les emissions netes zero , com a complement a estratègies ambicioses de descarbonització.

CAPTURAR I FIXAR EN LA NATURA MÉS DE 61 MILIONS DE TONES CO2

La companyia preveu capturar i fixar en embornals naturals més de 61 milions de tones CO2 gràcies a la promoció de projectes de conservació i restauració d'ecosistemes a més de 100.000 hectàrees, principalment forestals, però també d' ecosistemes costaners (carboni blau) o sòls agrícoles.

Aquests projectes evitaran les emissions derivades de la seva degradació, contribuiran a la captura addicional de carboni i promouran alhora múltiples beneficis ambientals i socials. També posarà en marxa iniciatives per promoure solucions emergents i processos productius sostenibles.

El seu pla de negoci se centra en regions on l'energètica presidida per Ignacio Sánchez Galán és present i on aquestes solucions basades en la natura tenen un potencial important, de manera que països de Llatinoamèrica com Brasil, Mèxic, Colòmbia, Perú i Xile acolliran el 80% dels seus projectes, mentre que països de l'hemisferi nord, com Espanya, el Regne Unit o Portugal, representaran el 20% restant. Carbon2Nature ja està treballant actualment en el desenvolupament de projectes a Brasil, Mèxic, Colòmbia, Xile i Espanya.

El director de Carbon2Nature, Miguel Ángel García Tamargo, va destacar que per fer front al repte global del canvi climàtic, la firma neix "amb l'ambició de causar impacte a llarg termini a nivell internacional" .

"Per això, aposta per la diversificació en geografies i projectes i promou estratègies col·laboratives per al seu desenvolupament amb les comunitats locals i altres actors, garantint els més alts nivells de qualitat. Arribem a aquest mercat nou amb humilitat i amb ganes de fer coses diferents, portant tota l'experiència d'Iberdrola en sostenibilitat al món de les solucions basades en la naturalesa i en la generació de crèdits de carboni”, va afegir.

Així, tots els projectes estaran certificats amb estàndards de qualitat reconeguts a nivell internacional, que també validaran la seva contribució a la millora de la biodiversitat, al benestar de les comunitats locals i altres objectius de desenvolupament sostenible (ODS).