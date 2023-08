Foto: Endesa

El celler Jaume Serra , ubicat a només cinc quilòmetres del Mediterrani, ja té en marxa la planta solar més propera al mar que s’ha fet mai en una cava del país. L’ha fet possible un acord entre Endesa X , la filial de serveis energètics d’Endesa, i García-Carrión , propietari de la cava situada a Vilanova i la Geltrú (al Garraf) i adscrita a la DO Cava, Catalunya i Penedès. L’aliança entre ambdues companyies, que inclou la construcció i posada en marxa de 9 instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum a centres productius d’arreu de l’Estat, s’ha convertit en un dels projectes d’autoconsum empresarial més grans fets fins ara i en tot un referent pel sector vinícola.

En concret, Endesa X ha instal·lat 1.346 mòduls fotovoltaics a la coberta de les instal·lacions de Jaume Serra, distribuïts per una superfície de 2.300 m2 i en un paratge idíl·lic, ja que la cava es troba situada dalt d’un turó i rodejada per una finca de 125 hectàrees de vinyes que permeten cultivar fins a 6 milions de quilos de raïm cada any. Gràcies als seus sistemes d’elaboració i criança, la bodega té capacitat de produir 60 milions d’ampolles de cava a l’any i 20 de vi.

Ara, aquests caves i vins es podran produir de manera més sostenible gràcies a les plaques solars, que compten amb una potència de 727 kWp, i on tota l’energia de quilòmetre 0 que es produeix és autoconsumida íntegrament al mateix emplaçament. Amb aquesta actuació s’aconsegueix reduir la petjada de diòxid de carboni fins a les 252 tones de CO2 cada any.

A banda de Jaume Serra, els altres vuit centres productius del grup García-Carrión, considerat la primera bodega d’Europa, quarta del món i líder en el sector dels sucs, ja tenen també en marxa les seves pròpies instal·lacions solars fotovoltaiques de la mà d’Endesa X i totes elles sumen una potència total de 18,16 MWp. Es tracta dels cellers de Los Llanos, a la DO Valdepeñas, Marqués de Carrión, que elabora i embotella vins a La Rioja, i Viña Arnáiz, a Haza, amb presència a la DO Ribera de Duero; així com de les plantes de Huelva, Daimiel, Almeria, Jumilla i Segorbe, on es produeixen sucs, gaspatxos, cremes i brous de la marca Don Simón, entre altres productes.

Per a cobrir la resta de les seves necessitats energètiques, i gràcies a la confiança dipositada a Endesa després de 20 anys de relació comercial, García-Carrión també compta amb un contracte de subministrament energètic a llarg termini, fins al 2032. En concret, es tracta d'un acord de compravenda d'energia conegut com a PPA (Power Purchase Agreement) i que compta amb Garanties d'Origen renovable.

La posada en funcionament d'aquestes instal·lacions solars, dissenyades i construïdes per Endesa X, és una aposta per la sostenibilitat i la reducció de l'impacte mediambiental en la producció dels vins i sucs de García-Carrión. I és que la família García-Carrión, que compta amb una llarga tradició vitivinícola amb més de 130 anys d'història, té un ferm compromís en matèria de sostenibilitat 360º i busca reduir i neutralitzar la petjada de carboni associada a l'elaboració de productes mitjançant un enfocament transversal que afecta tota la cadena de valor.

AUTOCONOSUM AL SECTOR VITIVINÍCOLA

Espanya té la major extensió del conreu de la vinya a nivell mundial i el sector vitivinícola presenta un arrelament territorial, important, la qual cosa en fa un motor de conservació mediambiental i de desenvolupament rural. En aquesta línia, Catalunya ocupa el 5è lloc a l’Estat en superfície de vinya i el 2n en superfície de vinya ecològica, mentre que és líder en cellers i embotelladors de vi procedent de l’agricultura ecològica. És, a més, la segona regió en número d’exportacions.