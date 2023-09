Foto: Naturgy

Naturgy impulsarà el primer projecte de BioGNL a Espanya dins del compromís amb la descarbonització de l'actual mix energètic i la innovació en matèria de sostenibilitat. El BioGNL és biometà, un gas renovable produït a partir de la valorització de residus, que en aquest cas es liqua per transportar-lo fins al consumidor final. Aquest procés és fonamental per impulsar la descarbonització del transport.

Dins aquest compromís, Naturgy ja ha signat el primer contracte de compra a llarg termini de gas renovable en estat líquid. L'acord comportarà la compra d'una producció de 25 GWh anuals de BioGNL obtingut a la planta de valorització de residus de Sologas a As Somozas (La Corunya), l'entrada de la qual en operació està prevista per a finals de 2023.

ADDSynergy, del Grup Pietro Fiorentini, serà l'empresa encarregada de la implementació d'un procés que permetrà obtenir de manera integrada BioGNL i CO2 líquid per aconseguir la captura de CO2 i l'increment de qualitat del BioGNL. Aquesta captura concedirà una intensitat de carboni negativa al producte, fet que suposa una fita molt rellevant per complir els objectius de descarbonització compromesos per Espanya.

“El gas renovable ha de tenir un paper protagonista en la descarbonització del transport, un sector que concentra gairebé una tercera part de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a la Unió Europea. Aquest projecte, pioner a Espanya, suposa un pas més enllà en la recerca de solucions innovadores per impulsar el biometà com a palanca estratègica a la transició energètica”, explica Silvia Sanjoaquín , directora de Nous Negocis a Naturgy.

Dins de tots els seus usos potencials, el BioGNL té un gran potencial per impulsar la descarbonització del transport pesat per carretera i marítim a un cost raonable. Aquest gas renovable és distribuït tradicionalment mitjançant camions a terminals de GNL per ser usat com a combustible per a vaixells ( bunkering ), transport pesat per carretera o altres usos. La seva producció està creixent ràpidament a Europa en ser reconegut com un combustible necessari i d'alt potencial per a la transició energètica que es pot barrejar amb GNL d'origen fòssil.

APOSTA PEL BIOMETÀ

Naturgy té com a objectiu jugar un paper clau en el desenvolupament dels gasos renovables, tant en la producció i distribució de biometà a Espanya a curt termini, com en el desenvolupament de l'hidrogen com a vector energètic que tindrà un impacte significatiu en el mix energètic a mitjà termini.

La companyia s'ha consolidat com un dels principals promotors del gas renovable a Espanya, amb més de 60 projectes en diferents fases de desenvolupament . Compta amb dues plantes de producció pròpies de biometà: una situada a l'EDAR de Bens (la Corunya) i una altra ubicada a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que va ser la primera a Espanya a injectar a la xarxa gas renovable procedent d'abocador. En els propers mesos està previst que entri en operació una tercera a Vila-Sana (Lleida) i ja ha iniciat la tramitació de dues més que es construiran a Torrefarrera (Lleida) i Utiel (València).

Naturgy està ben posicionada per aprofitar l'oportunitat que ofereixen els gasos renovables per avançar cap a la descarbonització i està disposada a desplegar importants inversions i recursos en aquest negoci, tenint en compte el potencial que ofereix Espanya per desenvolupar-lo, amb 160 TWh/any, equivalent 40% de la demanda de gas del país.

El recent esborrany del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) ha duplicat l'objectiu de producció de gasos renovables fins als 20 TWh/any el 2030, fet que demostra el seu paper important en la transició energètica. El biometà ja és una tecnologia madura i assequible que, addicionalment, promou l'economia, circular amb l'optimització dels residus; la creació de llocs de treball i el desenvolupament de les zones rurals.