Fotografia del fòrum @Catalunyapress

Aquest dimecres 13 de setembre s'ha celebrat al DFactory de Barcelona , el Fòrum de la Indústria i l'Energia 2023 , amb les energies renovables, i la gestió energètica al sector de la indústria com un dels principals temes a tractar. La jornada ha comptat amb fins a sis ponències diferents, on s'han analitzat, debatut i posat en comú, tots els objectius plantejats al sector de la indústria i l'energia i els principals reptes a les diferents agendes marcades.

L'obertura del Fòrum ha anat a càrrec del delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, acompanyat per Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i Jaume Collboni, batle de Barcelona.

UN DEBAT ENTRE EX-PRESIDENTS

Fotografia de la ponència @Consorci de la Zona Franca

La 1a de les ponències plantejades ha estat la que més expectació ha generat, ja que ha reunit en un mateix espai l'expresident de la Generalitat, Artur Mas i el també expresident José Montilla . Tots dos han protagonitzat un diàleg sobre la situació de Catalunya i el seu futur en matèria energètica per al desenvolupament indústria.

Els dos presidents han admès al debat haver comès errors en la transició energètica de Catalunya. Artur Mas explica que “Catalunya no ha fet els deures” , referint-se en matèria energètica. L'expresident ha estat especialment crític i explica que fa anys que Catalunya va ser pionera a Espanya en la transició energètica, fet que s'ha vist reduït els últims anys. D'altra banda, també ha parlat dels “atributs” i els diferents actius que té la comunitat autònoma, convertint-la en un territori atractiu per a la transició energètica.

També s'ha pronunciat José Montilla, que ha seguit la línia d' Artur Mas explicant que "es va aturar" la instal·lació d'energies renovables al territori. Finalment, el polític també avisa que no es podran assolir els objectius marcats el 2050 respecte a la descarbonització.

LA GUERRA I LA PANDÈMIA EN EL PUNT DE MIRA

No podem parlar de matèria energètica sense tenir en compte dos dels principals condicionants que han marcat l'evolució i l'encariment energètic, la guerra d'Ucraïna i la pandèmia . Al debat titulat "Europa: una estratègia comuna per a l'autonomia energètica desprès de la pandèmia i davant la guerra d'Ucraïna" , s'han exposat aquests punts amb les intervencions de Salvador Illa , líder de l'oposició de Catalunya i líder del PSC, Ruud Kempener, membre del Gabinet de la Comissària d'Energia de la UE i Mariano Marzo , catedràtic emèrit de la Facultat de Ciències de la Terra (UB).

EL REPTE DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Sense cap dubte, un dels principals punts tractat a la totalitat de les ponències ha estat la transició energètica. Els processos de descarbonització i els terminis marcats són alguns dels mals de cap que genera aquest aspecte. A la ponència “La indústria davant el rete de la transició energètica: renovables per a la competitivitat ”, s'ha debatut sobre les necessitats energètiques de la indústria per part dels representants patronals i indústries de diferents sectors.

En aquest cas, Pere Condom Vilà , encarregat de l'Àrea d'Anàlisi Estratègica de la Generalitat de Catalunya, Virgínia Guinda , vicepresidenta de Foment de Treball, Joan Vila , president de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de PIMEC i Ignasi Cañagueral , president d'AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona), han debatut sobre això.

L'EFICIÈNCIA A LA INDÚSTRIA

Un altre dels aspectes que s'ha tractat en aquesta jornada és la capacitat i l'eficiència de la indústria. Això vol dir, saber treure el màxim rendiment possible a l'energia al sector industrial. Per això, s'han presentat tres models que han estat defensats i exposats per cadascun dels seus ponents. En primer lloc trobem la Gestió Energètica renovable als polígons industrials, explicat per Silvia Solanellas , directora de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC). Després tenim El valor de l'autoconsum industrial, plantejat per José Agustín Lalaguna , CEO de Levitec. Finalment, tenim un model integrat de gestió de l'energia a la indústria de Julio Tejedor , catedràtic de Dret Administratiu per la Universitat de Saragossa.

D'ON VE L'ENERGIA?

Després de la pausa per dinar, el fòrum tornava amb un debat curiós que permetia resoldre diversos dubtes. Amb el nom D'on ve l'energia? , la conferència de Pere Palacín , catedràtic de l'IQS a la Universitat Ramon Llull i Juan Francisco Caro , director d'Opina 360, han presentat un estudi batejat amb aquest mateix titular on s'han posat a la vista diferents xifres preocupants en matèria energètica. En primer lloc, segons explica el Sr. Juan Francisco Caro, "la indústria consumeix el 27'5% de l'energia global d'Espanya, per darrere dels transports i davant de les llars". Aquesta dada posiciona Espanya dins de la mitjana Europea, amb un percentatge estable en els darrers anys.

D'altra banda, el conferenciant exposa que actualment la “la indústria espanyola és pitjor competitivament en consum d'energia que la mitjana de la Unió Europea” .

Segons s'explica a la ponència, la indústria consumeix el 27'5% de l'energia global d'Espanya, darrere dels transports i davant de les llars. La indústria va començar a la dècada per sobre del 30% del consum energètic del país, a partir del 2009,2010 s'ha mantingut molt estable.

D'altra banda, també s'ha exposat que hi ha un descens continuat del petroli com a font d'energia, a favor del gas natural, que ha crescut els últims anys.

Fotografia de l'acte @Catalunyapress

Una altra de les dades que es detallen, és que a Catalunya la despesa d'energia al sector de la indústria representa un 25% del total , cosa que la situa a la mitjana espanyola. Tot i això, destaquen altres índexs, com el d' Astúries , on el consum energètic al sector de la indústria representa un 69,1% del total.

D'altra banda, Pere Palacín Farré , ha destacat que "pel que fa a producció, a Catalunya, si descomptem la nuclear, som un 95% dependent de l'exterior" . A més, situa el transport com a major consumidor.

D'altra banda, també ha parlat de les metes en energies renovables, que actualment no representen més del 10% (només biomassa). "L'any 2020, Catalunya tenia el 9,9% d'energia renovable, l'objectiu per al 30 hauria de ser al 32%, es van comprometre posteriorment a aconseguir el 42% i ara hem d'arribar al 48% d'energia renovable". Catalunya només genera entre el 15 i el 20% d'energia renovable, i per això els índexs plantejats anteriorment s'allunyen molt dels actuals.

Complir els objectius renovables significa cobrir el 2,5% del territori amb plaques o parcs eòlics

L'AGENDA ENERGÈTICA I TERRITORI

Finalment, la jornada ha tancat la ronda de ponències amb un debat a quatre sobre l' Agenda Energètica . Hi han participat Marta Morera , directora de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), Carlos Ontañón , director de Transició i Medi Ambient de Forestàlia, Ferran Civit , president d'Energies Renovables Públiques de Catalunya i Íñigo Ansola Kareaga , director de l'Ens Basc de l'Energia.

Marta Morera: Directora de l'institut Català de l'Energia

Fotografia de Marta Morera @Catalunyapress

"Si arrenca ara la transició energètica és per les polítiques implementades". "El retorn social és una cosa que les empreses han de començar a incorporar dins dels seus objectius, això representa un canvi de rumb molt difícil". Cal posar les bases a tots els nivells a tots els sectors. Les 20 estratègies que cal desenvolupar al màxim nivell comencem tardíssim però és l'única manera d'assegurar que el sistema energètic català contribueixi a la descarbonicació 2050”.

Carlos Ontañón: Director de Transició i Migamient de Forestàlia

Carlos Ontañón @Catalunyapress

"Generació d'energies renovables a Catalunya i altres territoris. La capacitat d'eòliques a Catalunya és pràcticament inexistent. El projecte que plantegem té un grau de maduresa important".

Ferran Civit: President d'Energies Renovables Públics de Catalunya

Ferran Civit @Catalunyapress

“En aquesta primera etapa plantegem créixer amb energies renovables i electrons verds. Començarem amb les cobertes de les instal·lacions de la Generalitat. En total 1.500 edificis de la Generalitat. Cal revertir aquesta situació i fer coses diferents. Plantegem projectes fotovoltaics i per què no , aprofitar el mar amb parc eòlics”.

Íñigo Ansola Kareaga: Director general de l'Ens Basc de l'Energia

Íñigo Ansola Kareaga @Catalunyapress

"Tenim una dependència energètica bestial sobre els combustibles fòssils i ens hem adonat que hem de reduir aquesta dependència a tota velocitat. En termes d'eficiència, a Euskadi hem reduït el 50% del consum per a la unitat de consum i hem aconseguit desacoblar l'augment del PIB respecte al consum energètic. Totes les CCAA estan patint amb la tramitació administrativa”.

EL MINISTRE D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME, HÉCTOR GÓMEZ TANCA EL FÒRUM

Fotografia del Ministre @Catalunyapress

El ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, Héctor Gómez , ha estat l'encarregat de posar punt final al Fòrum d'Indústria i Energia amb una intervenció on ha destacat que "Espanya és el país més competitiu en matèria d'energies renovables" . També destaca que " hem donat a conèixer les nombroses línies d'actuació". "Aquest procés de transició és una extraordinària oportunitat per a Espanya i UE, els propers anys seran fonamentals".