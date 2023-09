Fotografia de Endesa

És sabut que les plaques solars generen energia en les hores de sol, per la qual cosa com més electricitat es consumeix instantàniament durant aquestes hores, més estalvi es veu en les factures. Però si, tot i consumir el màxim possible quan hi ha sol, ens sobren quilowatts, què es pot fer? Endesa ha llançat al mercat una nova alternativa sostenible i d'estalvi per a totes aquelles llars que tinguin panells solars per a autoconsum a la teulada i vulguin aprofitar el 100 % de l'energia que generen i que no han necessitat: la bateria virtual. Aquesta opció se suma a les bateries físiques o a l'abocament de l'energia sobrant a la xarxa. Així, cada client pot triar l'opció que més li convingui per treure profit dels seus excedents.

Amb la bateria virtual s'emmagatzemen, en forma d'euros, els excedents d'energia que es generen als panells solars que una família té instal·lats a casa i que superen l'import del límit de compensació[1]. Aquest import no compensat s'acumula en forma de saldo en la bateria virtual i apareix en forma de descomptes en els rebuts següents, podent arribar a tenir factures a 0 € quan el saldo acumulat en la bateria virtual sigui igual o superior a l'import total de la factura sobre la qual s'aplica.

El servei que Endesa ha llançat, amb el nom Solar Simply amb bateria virtual, és totalment gratuït i no té cap tipus de cost d'alta ni de manteniment. En aquest sentit, es paga un preu únic com a tarifa per a tota l'energia que es consumeixi de la xarxa, independentment de l'hora, a més de facilitar la màxima compensació d'excedents (actualment són 0,10 € per cada kWh, sense impostos, i un cop se supera el límit de compensació estipulat per la legislació es retorna com a descompte en les factures següents). A més, està disponible tant per a instal·lacions solars fotovoltaiques noves com per a les ja existents.

Amb el llançament d'aquesta nova tarifa amb bateria virtual, Endesa continua reforçant la seva aposta per l'autoconsum com a font de generació d'energia neta, sostenible i que permet estalviar als clients. Així, la companyia cobreix tots els espectres de l'autoconsum fotovoltaic: des de la instal·lació de plaques solars o de bateries físiques a través d'Endesa X, la seva filial de serveis energètics, fins a la creació de tarifes solars que acompanyen els clients per poder optimitzar la seva instal·lació solar.