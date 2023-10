Catalunyapress energtra13oc23

Ignacio Galán , president d' Iberdrola , ha fet una crida a accelerar les inversions en xarxes. “Necessitem incrementar les inversions en xarxes elèctriques per fer possible la transició energètica”, ha assegurat a la cimera Bloomberg New Energy Finance (BNEF), que ha reunit els principals líders del sector a Londres.

El president ha assegurat que per poder dur a terme la descarbonització de l'economia cal tenir més compromís amb les xarxes. "Per cada euro que s'inverteixi en renovables cal invertir un euro en xarxes elèctriques", ha asseverat. De fet, Galán estima que les inversions en xarxes es multiplicaran per tres o per quatre per poder integrar la nova potència renovable, oferir seguretat de subministrament i resiliència davant de fenòmens climàtics extrems i poder desenvolupar la digitalització del sistema, tan necessària per a l'expansió de la mobilitat elèctrica, l' autoconsum i la bomba de calor.

“Les empreses energètiques estem preparades per invertir, ja que comptem amb la tecnologia, les persones, el talent i la capacitat per dur-ho a terme. És vital que els reguladors reconeguin aquesta necessitat i creïn les condicions perquè això passi. Per poder invertir en xarxes necessitem previsibilitat, estabilitat i rendibilitat atractiva”, ha assegurat el president.

Conscient del potencial de les xarxes elèctriques en la transició, dos terços del pla d'inversions de la companyia per al 2023 i el 2025 -la companyia té previst invertir 47.000 milions d'euros en el seu pla- aniran destinats a l'activitat de xarxes elèctriques, amb l'objectiu de donar continuïtat al desplegament, consolidar una sòlida xarxa de distribució i dotar-la de flexibilitat, sobre la base d'un ambiciós procés de digitalització com a element clau per respondre a les necessitats futures del sistema elèctric.

Iberdrola ja opera un dels sistemes de distribució elèctrica més importants del món; més d'1,3 milions de quilòmetres de línies elèctriques i més de 4.500 subestacions, que distribueixen electricitat a més de 35 milions de persones al món.