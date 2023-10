Foto: Naturgy

Naturgy ha posat en marxa Salinetas la seva primera planta fotovoltaica a les Canàries. Localitzada al municipi de Telde, a Gran Canària, i amb una inversió de 5,2 milions d'euros, la nova instal·lació permet a la companyia energètica assolir els 100 MW renovables en operació, als quals s'afegiran 45 MW més actualment en construcció .

La planta aporta al sistema energètic canari una potència de 4,2 MW de potència instal·lada, i produirà anualment 7,2 GWh, energia que equival al consum anual de més de 2.000 vivendes. Aquesta producció contribuirà a reduir les emissions anuals de CO2 en més de 4.800 tones.

La instal·lació compta amb més de 7.700 mòduls fotovoltaics i ha suposat la generació d'una vintena de llocs de treball directes i indirectes durant les fases de construcció, operació i manteniment.

Després de la posada en marxa de Salinetas, la companyia preveu finalitzar en els propers mesos la construcció de deu nous projectes fotovoltaics més, que suposaran un total de 45 MW addicionals per a l'arxipèlag.

Aquests projectes fotovoltaics se sumen als dotze parcs eòlics amb què compta Naturgy a la Comunitat Autònoma, amb una potència total instal·lada de 94,8 MW. A més, Naturgy està treballant en el desenvolupament d'altres projectes fotovoltaics i eòlics, com a mostra del seu compromís amb la transició energètica a les illes.

El nou parc solar és la primera materialització de la subhasta del primer procés de licitació de capacitat fotovoltaica dotada amb fons Feder (SolCan), amb 44 MW de potència, en què Naturgy va resultar la màxima adjudicatària. La companyia energètica també va resultar la segona major adjudicatària, amb 20 MW més de potència, en el segon procés de licitació de capacitat eòlica dotada amb fons Feder ( EolCan2 ).

ACTUACIÓ AMBIENTAL SOBRE ELS TERRENYS

L'actuació sobre els terrenys de Salinetes ha implicat treballs per a la regeneració de l'espai, ja que la planta s'aixeca sobre una zona de cultius abandonats que s'havia convertit els darrers anys en un abocador de terres, restes de materials de construcció i residus de diferent naturalesa. Així, amb caràcter previ a la construcció del parc, es va fer una neteja intensiva de tota la superfície afectada, retirant tots els residus externs existents, així com la primera capa de terra contaminada per la meteorització d'aquests elements.

Igualment, després de la construcció de la planta, es va posar en marxa un pla de restauració ambiental a totes les zones d'ocupació temporal, consistent en una restauració topogràfica per a la remodelació del terreny, a fi d'afavorir la integració paisatgística de la planta al entorn i preparar el terreny per a la revegetació natural mitjançant operacions de descompactació i escarificat.

Aquestes operacions es van simultaniejar amb la neteja i retirada de roques i pedres de grans dimensions. Finalment, com a mesura d'integració ambiental, la tanca disposada a la planta s'ha dissenyat per permetre el pas de fauna de mida petita, mantenint la permeabilitat de la planta amb l'entorn.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Naturgy treballa per impulsar el seu paper en la transició energètica i en la descarbonització. La companyia suma una potència renovable en operació de prop de 5,7 GW a nivell internacional.

A Espanya, la companyia té una trentena de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques en construcció, que permetran incorporar prop d'1 GW de potència instal·lada a la cartera del grup al llarg del 2024.

Les inversions en renovables realitzades en els darrers anys per la companyia confirmen el seu gir estratègic cap a un mix energètic més sostenible i el seu compromís amb la transició energètica. Tot això sense abandonar els objectius fonamentals de creació de valor i creixement per a cadascun dels negocis, així com els objectius en matèria d'ESG.