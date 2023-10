Foto: Endesa

La filial de xarxes d'Endesa, e-distribución, ha gestionat al llarg dels nou primers mesos de l'any la connexió de prop de 36.180 autoconsums, la qual cosa suposa una mitjana de més de 4000 al mes. Amb aquesta evolució, Endesa ha activat ja més de 86.223 autoconsums, entre individuals i col·lectius, a la seva xarxa de distribució a Catalunya, una xifra que suposa un increment del 72 % respecte als 53.043 comptabilitzats al tancament del 2022. La posada en marxa de diverses mesures per agilitzar la tramitació d'aquestes instal·lacions i millorar la informació als clients ajudarà a tancar l'any amb una xifra rècord d'activacions.

Del total de subministraments amb autoconsum actius a la xarxa d'e-distribución a Catalunya, el 98 % corresponen a instal·lacions individuals i més de 2.000 són clients pertanyents a autoconsums col·lectius, un 2.000% més que el desembre del darrer any. Tots plegats sumen ja una potència instal·lada de més de 1.000 MW, com un reactor nuclear.

e-distribución, que opera com a companyia distribuïdora principalment a Andalusia, Aragó, Balears, Canàries, Catalunya i part d'Extremadura, està registrant un creixement exponencial de l'autoconsum a totes les àrees on és present. A Catalunya ha registrat un increment del 72 % en el nombre d'instal·lacions actives des del tancament del 2022 i concentra el 57 % de tots els autoconsums col·lectius que ha gestionat a l’Estat.

MILLORES EN EL PROCEDIMENT

La filial de xarxes d'Endesa està treballant activament per agilitzar la tramitació d'aquestes instal·lacions, un procediment fixat pel regulador que és especialment complex en el cas de les instal·lacions col·lectives. A les comunitats de veïns, la regulació preveu la implicació de fins a set agents en el procés de tramitació: el client, la comunitat de propietaris, l'instal·lador, l'ajuntament, la comunitat autònoma, la distribuïdora i la comercialitzadora.

En el cas dels autoconsums individuals, Endesa va proposar al regulador que la modificació del contracte entre distribuïdor i client (el contracte d'accés de tercers a la xarxa) es realitzi als deu dies de rebre la confirmació de la comunitat autònoma que el client ha registrat correctament la instal·lació, sense esperar a rebre la sol·licitud de la comercialitzadora, una mesura que aplica des del mes de juny.

Amb l'objectiu d'agilitzar l'activació dels autoconsums col·lectius, des d'aquest dilluns 23 d'octubre, e-distribución validarà una sola vegada la documentació necessària (acord de repartiment signat per tots els autoconsumidors i fitxer amb coeficients de repartiment) quan rebi la documentació correcta d'un dels participants. Això suposarà un canvi molt rellevant, ja que fins ara el distribuïdor es veia obligat per normativa a obtenir aquesta documentació de cadascuna de les comercialitzadores de cada autoconsumidor, la qual cosa suposava allargar els terminis d'activació de manera innecessària i, en moltes ocasions, rebutjar les sol·licituds per errors en emplenar els documents.

Des del moment en què validi aquesta documentació, e-distribución informarà les comercialitzadores de la resta de participants que ja poden enviar les sol·licituds d'adaptació dels contractes a la modalitat d'autoconsum en un termini de deu dies. Quan el comptador de generació estigui instal·lat, s'activaran totes les sol·licituds d'autoconsum en el menor temps possible i amb la mateixa data.

MÉS INFORMACIÓ PER AL CLIENT

Un altre element clau per agilitzar la tramitació de l'autoconsum és la millora de la informació als clients i a la resta d'agents que interactuen en el procés. A través del web d' e-distribución es pot accedir a informació sobre les diverses modalitats d'autoconsum, els tràmits per activar-les i preguntes freqüents amb les seves respostes que poden servir per orientar el consumidor.

A més, acaba d'implantar-se al web d'e-distribución un validador de fitxers TXT per a autoconsums col·lectius: www.edistribucion.com/es/red-electrica/autoconsumo-electrico.html#validadortxt . Aquesta eina permet als clients d'autoconsums col·lectius validar els seus fitxers TXT (format definit pel regulador i en els quals es defineixen els coeficients de repartiment). El sistema mostra els errors de format detectats perquè el client els pugui esmenar i presentar un document correcte, amb la qual cosa s'evitaran errors en la contractació i haver d'iniciar de nou el procés.

D'altra banda, per ajudar el client que conegui en quin punt es troba la seva sol·licitud d'autoconsum, a l'àrea privada del web pot fer un seguiment en temps real dels tràmits associats a la sol·licitud, des del tràmit d'accés i connexió a la fase d'inspecció, el contracte tècnic d'accés i l'adaptació del contracte ("Smart Tracking"). També està disponible un número de telèfon (900 920 974) per atendre únicament les consultes sobre autoconsum, facilitar la tramitació als clients i resoldre els seus dubtes.