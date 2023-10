Nedgia, la distribuïdora de gas del grup Naturgy, ha començat a injectar a la seva xarxa el gas renovable procedent del projecte BioVO, que genera biometà a partir de residus orgànics i del fang extret de les aigües residuals al municipi de Granollers (Vallès Oriental).

El projecte BioVO està promogut pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Consorci Besòs Tordera, i compta amb la UTE Facsa-Transparenta com a empresa adjudicatària del disseny, l'obra i l'explotació, així com de l'explotació de la EDAR, produirà 4 GWh a l'any de biometà, cosa que equival al consum de 4.800 llars, i evitarà l'emissió a l'atmosfera de 1.472 tones anuals de CO2. La planta podria incrementar aquesta xifra fins a la injecció de 27 GWh, cosa que suposaria una reducció d'emissions de CO2 de fins a 9.700 t.

Aquest biometà s'obté a partir de la gestió de 55.000 tones anuals de residus orgànics de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge del Consorci per a la Gestió del Residus del Vallès Oriental. Els residus tractats s'ampliaran fins a 80.000 tones quan finalitzi la primera fase d'ampliació de la Planta de Digestió Anaeròbica i assoliran les 100.000 en una segona fase. El gas renovable també procedeix del biogàs generat a través del tractament dels fangs extrets durant els processos de depuració dels 12 milions de m3 d‟aigües residuals que tracta anualment l‟Estació Depuradora d‟Aigües Residuals (EDAR) Granollers.

Raúl Suárez, CEO de Nedgia, va apuntar que “aquest projecte és el sisè que Nedgia connecta a la seva xarxa a Espanya i representa el paradigma de la col·laboració publicoprivada per al desenvolupament dels gasos renovables”. "A Nedgia seguim avançant per aprofitar l'elevat potencial que té el nostre país, el tercer més gran d'Europa, i les oportunitats que sorgeixen a tot el territori perquè els gasos renovables contribueixin a la descarbonització", va afegir Suárez.

Pere Rodríguez, president del Consorci del Vallès Oriental, va destacar que “creiem que la transició energètica ha d'arribar a la societat també mitjançant les actuacions liderades per les administracions públiques”. BioVO n'és un clar exemple i una clara aposta territorial en el desenvolupament de les renovables i la descarbonització. Aquesta planta permet disminuir l'empremta de carboni de les dues instal·lacions i col·laborar amb el desenvolupament de l'economia circular optimitzant l'aprofitament energètic dels recursos que generen la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge i l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals”

Òscar Sierra, president del Consorci Besòs Tordera, va afirmar que BioVO representa la consolidació d'un objectiu comú de dues administracions públiques de l'àmbit local cap a la neutralitat energètica dels seus processos. La conversió a BioVO del biogàs produït en ambdues instal·lacions en biometà i la posterior injecció a la xarxa gasista, posa a disposició dels ciutadans la possibilitat de l'ús de gas renovable directament als seus domicilis o indústries, complementant l'aprofitament energètic que aquest tipus d'instal·lacions de sanejament i tractament de residus ja fan, en els seus propis processos, del biogàs produït”.

Per la seva banda, Francesc Roca, gerent de la UTE Facsa-Transparenta, va manifestar que “el projecte és un exemple real d'economia circular i de col·laboració publicoprivada, on ha estat imprescindible la implicació de múltiples actors per superar l'elevada complexitat, tant tècnica com a administrativa, del projecte. D'altra banda, com a operadors de la depuradora aconseguim una reducció significativa de la seva petjada de carboni, a causa de l'alta eficiència del procés”.

DESCARBONITZACIÓ DEL SECTOR

Amb la posada en marxa d'aquest projecte, Nedgia garanteix la injecció en xarxa de 4 GWh/any més de biometà (que podrien incrementar-se fins als 27), contribuint així a la penetració de gas renovable a través de la seva infraestructura. La distribuïdora de gas del grup Naturgy assoleix, amb aquesta planta, la fita rellevant de sis instal·lacions de generació de biometà connectades a la seva xarxa, quatre ubicades a Catalunya, amb una capacitat d'injecció conjunta de 142 GWh/any.

La planta Elena, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), va ser la primera a injectar a la xarxa de distribució de gas d'Espanya gas renovable procedent d'abocador. El va seguir el projecte Biogasnalia, a Burgos, el residu del qual és d'origen agroindustrial. A Lleida té connectada la granja Torre Santamaría, que injecta biometà amb origen de residu ramader i, a la Corunya, l'Edar de Bens, que aporta biometà procedent d'aigües residuals. Recentment, la companyia ha començat a injectar també als Hostalets de Pierola el biometà produït a partir dels residus urbans del dipòsit controlat de Can Mata.

PROJECTE BIOVO

L'objectiu d'aquest projecte és la generació de biometà a través de l'aprofitament del biogàs que es genera en els processos de tractament a la Planta de Digestió Anaeròbica i de Compostatge del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ia l'Estació Depuradora de Aigües Residuals (EDAR) Granollers del Consorci Besòs Tordera.

La instal·lació compta amb una planta de neteja i purificació de biogàs, mitjançant la tecnologia de membranes de Bright Renewables; un gasòmetre amb capacitat per a 1.250 m3 i un mòdul d'injecció de biometà a la xarxa de Nedgia. El projecte utilitza el biogàs procedent de les instal·lacions de l'EDAR i la planta de gestió de residus orgànics procedents de la recollida selectiva, estimat ara en 661.036 Nm3/any i que podria assolir els 3,26 milions de Nm3/any.

El projecte, amb un cost previst de 2.775.000 euros, ha rebut una subvenció de 1.012.944,76 euros per part de lInstitut per a la Diversificació i Estalvi de lEnergia (IDAE) a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER) perquè es tracta d'una iniciativa que afavoreix una economia baixa en carboni i, per tant, un creixement sostenible. La resta va a càrrec dels dos consorcis.

UNA OPORTUNITAT PER A CATALUNYA

Catalunya és la cinquena comunitat autònoma amb més potencial de producció de biometà, més d'un 8% del total a Espanya, suficient per descarbonitzar la totalitat del consum domèstico-comercial de la comunitat, i se situa en tercera posició en potencial de producció de biometà a partir de residus daigües residuals.

Segons un informe recent de la consultora Biovic i PWC per a Sedigas, desenvolupar en la seva totalitat el potencial de biometà a Catalunya implicaria la construcció de 248 plantes i una inversió total de 3.616 milions d'euros entre plantes i xarxes, cosa que contribuiria significativament a la creació d'ocupació local.

En aquest sentit, cal destacar que aquest projecte compta precisament amb el suport de Biovic, especialitzada en l'enginyeria, execució i posada en marxa de plantes de biogàs, biometà i hidrogen verd, així com en consultoria mediambiental, de valorització de residus i d'energies renovables.