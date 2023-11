Signatura Masdar amb Iberdrola / Foto: Iberdrola

Iberdrola ha tancat un acord estratègic amb Masdar , grup de renovables de l'Emirat d'Abu Dhabi, per coinvertir al parc eòlic marí alemany Baltic Eagle amb una potència de 476 MW, situat al Mar Bàltic. Després d'obtenir totes les aprovacions regulatòries necessàries, Iberdrola comptarà amb un percentatge majoritari del 51% als actius i accelera així la independència energètica a Europa.

D'acord amb els termes de l'operació, la valoració del 100% d'aquest parc eòlic puja a uns 1.600 milions d'euros. Iberdrola ha de controlar i gestionar els actius, prestant serveis d'operació i manteniment i altres serveis corporatius.

El mes de juliol passat Ignacio Galán, president d'Iberdrola, i el CEO de Masdar, Mohammad Jameel Al-Ramahi, van signar l'acord com a part d'un compromís més ampli entre dues potències d'energia neta. Ambdues parts consideren que aquesta és una transacció d'importància estratègica i una fita fonamental que enforteix una associació que permetrà explorar més oportunitats d'inversió en energia renovable a diverses tecnologies i regions.

Baltic Eagle comptarà amb 50 aerogeneradors de 9,53 MW de potència unitària sobre monopilots, per a una producció anual d'1,9 TWh, suficient per satisfer de manera sostenible la demanda de 475.000 llars i evitar l'emissió de 800.000 tones de CO2 a l'atmosfera cada any.

Aquest parc, que està previst que entri en funcionament a finals del 2024, compta amb una tarifa mínima regulada de 64,6 €/MWh durant els primers 20 anys. A més, ja té venuda el 100% de la seva producció amb contractes a llarg termini.

En els darrers mesos, el grup energètic ha tancat diverses aliances a llarg termini per impulsar la descarbonització de l'economia: