Estudi Fundació Naturgy Pobresa energètica / Naturgy

La lluita contra la pobresa energètica s'ha d'enfocar a través de les administracions, les entitats del tercer sector, les institucions acadèmiques i els agents del sector energètic que actuen a un nivell local, ja que ofereixen una proximitat més gran als col·lectius en dificultats o risc de exclusió social. És una de les conclusions principals de l'estudi 'Pobresa energètica: Ecosistema d'agents per combatre-la mitjançant intervencions de proximitat', elaborat per la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de l'IEB-Universitat de Barcelona i publicat per Fundació Naturgy.

La investigació, dirigida per la catedràtica María Teresa Costa-Campi , analitza els actors involucrats en la mitigació de la pobresa energètica per proposar com aconseguir una millor coordinació i col·laboració entre ells.

Espanya és un dels països de la UE amb nivells més grans de pobresa energètica. El 2012 ocupava la desena posició amb més incidència de llars incapaces de mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada (un 9,1% de les llars). Tot i això, deu anys més tard, després de la crisi financera, l'impacte del Covid-19 i la crisi energètica, Espanya es troba en la sisena posició, amb un impacte en el 17,1% de les llars espanyoles, davant del 9, 3% de la mitjana europea.

La pobresa energètica deriva no només de la presència de baixos ingressos a la unitat familiar, sinó també d'una baixa eficiència energètica dels edificis i dels equips consumidors d'energia, una manca de formació dels consumidors i dels preus de l'energia. Això provoca, entre d'altres, conseqüències severes per a la salut, agreuja l'exclusió social i deteriora el benestar en general de les famílies.

"Aquestes greus conseqüències requereixen la coordinació dels diferents agents implicats en la seva resolució i establir un model de governança que els integri en la seva diversitat", explica Costa, que afegeix que "la lluita contra la pobresa energètica s'ha d'enfocar de baix a dalt, a a través de les administracions, les entitats del tercer sector, les institucions acadèmiques i els agents del sector energètic que actuen a un nivell local, ja que ofereixen una proximitat més gran als col·lectius en dificultats o en risc d'exclusió social”.

Segons l'estudi, aquest model permet conèixer els problemes més propers i immediats, focalitzar millor les actuacions per obtenir una execució més encertada i donar resposta a nous reptes i necessitats pròpies dels col·lectius més vulnerables, a través de la cooperació i l'apoderament dels diferents agents de l'ecosistema local.

L'estudi assenyala que l'administració pública, especialment a nivell local, és l'agent que impulsa la majoria de les iniciatives contra la pobresa energètica. Les entitats del tercer sector, així com les empreses i cooperatives, participen també de manera molt habitual en les iniciatives locals contra la pobresa energètica, en un 87,5% i 81,3% de les iniciatives, respectivament. I, finalment, les universitats i els centres de recerca estan implicats en tres de cada quatre iniciatives de lluita contra la vulnerabilitat energètica.

REPTES I OPORTUNITATS A NIVELL LOCAL

L'estudi de la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de l'IEB-Universitat de Barcelona també identifica punts de millora i oportunitats per assolir un treball eficient a nivell local. En aquest sentit, al sector públic, és clau revertir la debilitat identificada de processos administratius molt lents, complexos i amb baix nivell de digitalització, en una fortalesa d'acord amb un entorn regulatori ampli en matèria de pobresa energètica a Espanya.

D'altra banda, les empreses del sector energètic mostren una capacitat i una aposta elevada per la innovació i una àmplia disponibilitat d'informació valuosa sobre consums energètics. La combinació de les dues fortaleses permetria una explotació sistemàtica de dades per aturar aquesta problemàtica de manera més proactiva.

Pel que fa a les entitats del tercer sector, ofereixen capil·laritat a tot el territori i una relació de confiança i proximitat amb les famílies vulnerables. No obstant, la manca de recursos humans és una debilitat a què s'enfronten aquestes organitzacions.

D'altra banda, l'absència de professionals capacitats, d'experiència en la implementació d'iniciatives i les dificultats per accedir a ajuts i subvencions són problemàtiques que afecten de manera relativament similar totes les iniciatives estudiades.

L'estudi també assenyala la importància de caracteritzar bé les persones que pateixen de pobresa energètica. Per això caldria, a més d'enquestes homogeneïtzades d'organismes oficials, obtenir informació de múltiples fonts, com la que manegen les entitats socials, les dades dels comptadors intel·ligents per saber si s'està fent un bon ús de l'energia o les que permetin conèixer l'estat dels habitatges.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I PROMOCIÓ DE LES RENOVABLES

L'estudi analitza el paper dels agents locals a través de quatre iniciatives: eficiència energètica, la promoció de l'ús de les energies renovables, la transferència del coneixement i l'ús de la innovació tecnològica.

A l'àmbit de les iniciatives d'eficiència energètica, l'administració local facilita el contacte amb les famílies vulnerables i té la capacitat d'agilitzar els tràmits administratius per a la realització de les actuacions necessàries. En aquest àmbit, hi ha ajuts públics a la rehabilitació i cessió d'habitatges i edificis a nivell territorial, autonòmic i local. Per part seva, les empreses ofereixen els seus serveis i, de vegades, aporten fons i recursos materials. Les organitzacions socials van col·laborar fonamentalment amb la identificació i el contacte amb les llars vulnerables, mentre que les universitats i els centres de recerca tenen una participació menor.

A les iniciatives locals per promoure l'ús de les energies renovables, la cooperació entre administració pública i empreses energètiques és molt rellevant. El rol d'aquestes darreres se centra en la realització de les instal·lacions i les connexions a la xarxa, així com el desenvolupament d'aplicacions d'autoconsum. Les organitzacions locals col·laboren amb el coneixement del terreny i faciliten l'apoderament energètic dels ciutadans, mitjançant comunitats energètiques o associacions veïnals; i les universitats i els centres de recerca aporten assessorament tècnic, donen suport al treball de camp i l'elaboració dels plans d'actuació.

EXPERIÈNCIES LOCALS PER ABORDAR LA POBRESA ENERGÈTICA

Per abordar les experiències locals en aquest àmbit, la jornada ha comptat amb una taula rodona on s'ha debatut sobre el paper de les entitats socials i s'han exposat algunes de les iniciatives per lluitar contra la pobresa energètica.

“Les mesures de dalt a baix en rehabilitació energètica no acaben darribar a les famílies per la complexitat de la gestió dels fons. Cal que les entitats socials analitzem com fer aquestes millores més profundes, que ajudin les persones i l'impacte ambiental. Al final, totes les entitats tenim el mateix objectiu, per la qual cosa hauríem de revisar aquests engranatges perquè allò que fem no sumi, sinó que multipliqui”, ha assenyalat Xavier Mauri , de Fundació Hàbitat3.

Per la seva banda, Sara Casas , de Creu Roja Espanyola, ha apuntat que “el 2023, de les 23.000 persones ateses per la institució, el 60% manifestava que no comptava amb confort tèrmic a casa seva ni capacitat econòmica ni recursos per sortir-ne situació, amb la qual cosa queda molta feina per fer en aquest àmbit”.

Arturo Zea , de Fundació València Clima i Energia de l'Ajuntament de València, ha afirmat que “treballem una transició energètica inclusiva i, per això, ens donem suport a l'Oficina de l'Energia on vam atendre l'any passat més de 8.500 persones, sobre tot a centres educatius, ja que és molt important treballar amb les noves generacions”.

Per a Meryem Madi , promotora d'estalvi energètic, “el nostre projecte va començar de zero. Ajudem famílies que vivien en un centre residencial i que necessitaven capacitació per poder portar una vida autònoma i saber gestionar l'energia quan poguessin viure a casa seva”.

La jornada ha finalitzat amb la intervenció de Joao Pedro Gouveia , del Centre europeu d'assessorament sobre pobresa energètica (EPAH-EU), que ha destacat que “aspirem a convertir la iniciativa Energy Poverty Advisory Hub en una plataforma experta que posi a disposició d'autoritats locals, tercer sector i, en general, entitats que lluitin contra el fenomen de la pobresa energètica, multitud d'eines de suport tant a nivell de coneixement i increment d'habilitats com a l'execució de les iniciatives”. “Ens plantegem com abordar el tema de les dades i com seleccionar els millors indicadors que ajudin els governs locals. Per això, els focalitzem en diversos blocs: clima, habitatge, mobilitat i aspectes socioeconòmics”, ha apuntat.