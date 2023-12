Una electrolinera. Foto: Iberdrola

Iberdrola i bp pulse anuncien el llançament oficial de la seva empresa conjunta que planeja crear la xarxa de càrrega pública d'alta velocitat més extensa a la Península Ibèrica. Amb això busca afavorir l'accés de tota la ciutadania a una infraestructura de recàrrega fiable d'alta velocitat i ajudar a eliminar així una de les principals barreres per a l'enlairament definitiu del vehicle elèctric.

La nova companyia, formada per Iberdrola i bp pulse, té previst invertir 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de desplegar 5.000 punts de càrrega per a l'any 2025 i 11.700 per a l'any 2030, tots amb energia 100% renovable (a través de certificats de garantia d'origen). L'empresa conjunta comença amb més de 300 punts operatius de càrrega ràpida (>50kW) i ultraràpida (>150kW) per a vehicles elèctrics.

Amb seu independent a Madrid i a Porto, la nova companyia estarà liderada per Pablo Pirles d'Iberdrola, que ha estat nomenat director general, i Elena Melia, de bp, com a futura directora financera.

Iberdrola ofereix serveis de mobilitat integrals per cobrir totes les necessitats dels usuaris de vehicles elèctrics amb una infraestructura de càrrega extensa: càrrega residencial, empresarial i pública, incloent-hi solucions per a transport urbà i pesant.

bp compta amb una xarxa de 1.300 estacions de servei, gran part de les quals es podrà utilitzar com a hubs de càrrega per a la nova empresa a Espanya i Portugal. Això permetrà als conductors de vehicles elèctrics carregar en estacions segures amb accés a serveis addicionals de conveniència.

L'empresa conjunta representa una estreta col·laboració entre Iberdrola i bp pulse, aprofitant les seves fortaleses i recursos per oferir experiències de càrrega pública de primer nivell als conductors de vehicles elèctrics a Espanya i Portugal, per ajudar a accelerar la transició cap al transport més sostenible.

En aquest sentit, el director general de la nova companyia, Pablo Pirles, comenta que "a través d´aquesta aliança busquem fer accessible la càrrega pública ultraràpida per a tots els ciutadans , ja que l´alta velocitat de la nostra xarxa ens permet obtenir autonomia de fins a 200 quilòmetres en només uns minuts de càrrega.El nostre objectiu és promoure l'enlairament definitiu en l'ús de vehicles elèctrics, ia més ho fem amb energia 100% renovable (a través de certificats de garantia d'origen), contribuint a accelerar la transició energètica”.

Aquesta operació s'uneix a altres realitzades recentment per Iberdrola, com ara els acords subscrits amb Mapfre, Norges Bank Investment Management, Masdar, GIC o Energy Infrastructure Partners.

La recàrrega de vehicles elèctrics és un dels principals motors de creixement que impulsen la transformació de bp a una empresa energètica integrada. A més d'aquesta aliança, bp treballa amb socis com Uber, Hertz, Marks & Spencer, REWE, DiDi o Tesla.