Arias, en una imatge de la sèrie. Foto: Endesa

Endesa acaba d'estrenar la seva primera sèrie documental, Deja que te cuente, i ho ha fet amb un gran objectiu: apropar al públic la realitat de la transició energètica que s'està vivint al nostre país. Per explicar-ho, no ha pogut tenir millor company de camí. L'actor Imanol Arias explica en primera persona com les zones rurals d'Espanya estan vivint una gran transformació gràcies a l'impuls de les energies renovables i el desenvolupament de les xarxes de distribució. precisament en petit poble de Castella) i la seva gran experiència conduint documentals on ha visitat nombrosos llocs de la nostra geografia, l'han convertit en un company de viatge perfecte per a aquesta aventura.

“Deixa que t'expliqui” són històries de les persones que viuen als territoris on les antigues centrals tèrmiques han donat pas a l' energia renovable i on les noves oportunitats estan transformant els nostres pobles.

“La transició energètica constitueix el principal repte a què ens hem d'enfrontar les companyies del sector energètic i acostar aquesta realitat a la societat és més que un compromís, és una responsabilitat. “Deixa que t'expliqui” els ho explicarà d'una manera molt amena, molt propera i real”, segons Lola Riosalido, directora de publicitat i esdeveniments d'Endesa.

La sèrie, amb capítols de cinc minuts de durada, es pot veure disponible a la web corporativa i al canal d'Endesa de Youtube.

El primer ja està a l'aire i per conèixer com l'energia renovable està canviant el poble i els seus voltants. La central tèrmica d'Andorra (Terol) ha estat operativa més de quatre dècades i ha creat un vincle molt arrelat a la zona. El 2020, la instal·lació va cessar les operacions de manera permanent i als seus terrenys ara s'està posant un ambiciós pla industrial centrat en la generació d'energia renovable que està acompanyat d'un potent pla socioeconòmic basat en la formació, la creació d'ocupació i l'impuls de l'activitat de tota la zona està dissenyant un futur sostenible que ajudi a fixar població i crear noves oportunitats.

Andorra és un cas particular per la dimensió del projecte però no únic. Per a Endesa, la transició energètica ha de ser justa i això suposa no deixar ningú enrere. Per això, tots els plans de desplegament de renovables porten associats projectes de valor compartit, que uneixen els objectius de l'empresa amb les prioritats dels agents locals, consolidat projectes i actius al seu entorn perquè els beneficis del procés de descarbonització arribin a tothom i superin de manera clara els impactes.