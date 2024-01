CORE d'Iberdrola

El Centre d'Operació de Renovables (CORE) d'Iberdrola fa 20 anys . Va entrar en funcionament a finals del 2003 per gestionar els parcs eòlics i fotovoltaics d'Iberdrola Renovables, una filial que havia nascut tot just un any abans. El seu objectiu era millorar la gestió tècnica i el rendiment de les instal·lacions per incrementar, així, la qualitat de l'energia renovable subministrada.

Va començar supervisant 29 parcs eòlics espanyols, però molt aviat s'hi van integrar subestacions elèctriques i centrals hidràuliques, així com altres instal·lacions eòliques situades a països com França, Itàlia, Portugal, Polònia o Alemanya. Actualment el centre opera des de Toledo més de 300 instal·lacions de parcs eòlics, plantes fotovoltaiques, subestacions elèctriques i bateries ubicades a 11 països. Des del CORE es monitoritzen més de 3.000.000 de dades a temps real i controla més de 13.000 MW de potència activa.

Per a Gustavo Moreno, responsable del CORE, “aquest centre ha estat replicat en altres parts del món i també per altres empreses, cosa que enforteix la idea que veritablement és un cas d'èxit. Aquí hi treballen més de 50 persones que manegen uns 10.000 aerogeneradors eòlics i inversors fotovoltaics. Si detectem un problema en un aerogenerador de manera remota, podem solucionar-lo en pocs minuts, o posar-lo a produir energia quan es necessiti”.

El CORE va ser la primera instal·lació d'aquestes característiques engegada a tot el món i es va convertir en una referència d'alta tecnologia a nivell internacional. Durant els seus 20 anys de funcionament, ha experimentat una evolució constant i ha estat precursora de noves aplicacions i progressos en la planificació, l'operació i el manteniment dels parcs eòlics i fotovoltaics. La companyia ha exportat el model espanyol als altres països on ha anat desenvolupant centres de control d'energies renovables. És el cas dels centres de Portland (Estats Units) el 2010, Whitleee (Escòcia) 2011 i Rio de Janeiro (Brasil) el 2019.

Entre les funcions principals del CORE destaquen atendre les incidències de forma remota, disposar de tota la informació d'explotació de manera centralitzada i incorporar noves funcions de control de l'energia. Tot això amb una plantilla especialitzada formada per operadors, enginyers i informàtics dóna suport en remot a qualsevol incidència que es produeixi a les instal·lacions connectades al centre.

El CORE permet tenir innovació tecnològica, operació i control en temps real de l'estat de les instal·lacions, gestió intel·ligent d'alarmes, atenció d'incidències, optimització dels costos d'explotació, augment de la disponibilitat i producció, adquisició, tractament i emmagatzematge de la informació , infraestructures i serveis de valor afegit amb un alt component despecialització.

D'aquesta manera s'aconsegueix augmentar la disponibilitat de les plantes i millorar la gestió del personal. A més, la gestió centralitzada i homogènia permet millorar els processos de manteniment.

Des de la seva obertura el 2003, aquesta instal·lació estratègica ha estat fonamental per al desenvolupament i millora de l'operació de les instal·lacions d'energies renovables, permetent optimitzar la gestió tècnica de les instal·lacions, així com el seu rendiment econòmic, millorant així la qualitat de la energia renovable subministrada.