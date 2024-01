Foto: Europa Press

Un equip internacional de científics ha utilitzat un conjunt de dades de 500 anys per formular un camí "restaurador" per a l'escalfament global, la pèrdua de biodiversitat i la injustícia.

William Ripple de la Universitat Estatal d'Oregon (OSU), l'exinvestigador postdoctoral d'OSU Christopher Wolf i coautors dels Estats Units, els Països Baixos i Austràlia presenten el seu camí restauratiu en un article publicat a Environmental Research Letters, on diuen que el camí està inspirat en una compilació única de variables del sistema terrestre, que il·lustren com les demandes de recursos de la humanitat s'han disparat des del 1850, cosa que indica un excés ecològic.

A més de traçar un possible nou rumb per a la societat, els investigadors diuen que el seu pla de "canvi de paradigma" pot donar suport al modelatge i al debat climàtic, en proporcionar un conjunt d'accions que emfatitzen fortament la justícia social i econòmica, així com la sostenibilitat ambiental.

També sostenen que el seu escenari s'hauria d'incloure als models climàtics juntament amb les cinc "vies socioeconòmiques compartides" o SSP, que utilitza el Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic de l'ONU.

"Entenem que la implementació del nostre escenari proposat pot ser un gran desafiament ateses les tendències actuals a les emissions, la manca de voluntat política i la negació social generalitzada, però els seus mèrits ni tan sols poden debatre's honestament si no s'inclou en el conjunt d'opcions ", explica en un comunicat Ripple, professor d'ecologia a la Facultat de Silvicultura d'OSU.

En aquest treball, Wolf, Ripple i els seus col·laboradors van analitzar a llarg termini una sèrie de variables: emissions de combustibles fòssils, població humana, PIB, ús de la terra, concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle, temperatura global, abundància d'espècies de silvestres vertebrats. , desigualtat d'ingressos i producció de carn.

Tot plegat, les dades pinten una imatge completa dels profunds canvis que ha experimentat la Terra, diuen els autors. "La variable de participació a l'ingrés es remunta al 1820 i mostra com el 10% superior ha rebut consistentment almenys el 50% de tots els ingressos, cosa que il·lustra la desigualtat econòmica global a llarg termini", exposa Ripple.

"El camí restauratiu representaria un món més equitatiu i resilient amb un enfocament en la preservació de la natura com una solució climàtica natural; benestar social i qualitat de vida; igualtat i alts nivells d'educació per a nenes i dones, cosa que resulta en baixes taxes de fertilitat i nivells de vida més alts; i una ràpida transició cap a l'energia renovable", afegeix en un comunicat.

A diferència d'algunes de les vies socioeconòmiques compartides actuals, la via restaurativa no depèn del desenvolupament de tecnologies de captura de carboni, ni suposa un creixement econòmic continu com ho fan els SSP.

"En prioritzar el canvi social a gran escala, la nostra proposta podria limitar l'escalfament de manera molt més efectiva que les vies que donen suport a l'augment del consum de recursos per part de les nacions riques", comenta Ripple. El nostre objectiu és doblegar les corbes d'una àmplia gamma de signes vitals planetaris, amb una visió holística per abordar el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i la injustícia socioeconòmica.

El nostre treball presenta un cas de com la humanitat es pot embarcar en el viatge per salvar el món d'aquestes crisis ambientals i socials”, conclou.