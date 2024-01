Foto: Endesa X

La mobilitat és una activitat essencial per al conjunt de la societat i avui és, a més, una peça clau en el repte global que suposa la sostenibilitat mediambiental. Però parlar de mobilitat sostenible no és només parlar del consum i les emissions que generen els motors dels propis vehicles, sinó que es tracta d'un concepte molt més ampli que abasta tots els processos, des de la fabricació fins a la venda. Per això Moventia, la multinacional familiar experta en mobilitat sostenible, i Endesa X, la filial de serveis energètics d'Endesa, s'han aliat per equipar 12 centres amb plantes fotovoltaiques per a l'autoconsum.

Aquestes instal·lacions s'han dut a terme en algunes bases operatives i concessionaris de les dues divisions de negoci del grup, Moventis (mobilitat col·lectiva) i Movento (mobilitat privada), ubicades a Barcelona i Badalona, a la comarca del Barcelonès, Begur, al Baix Empordà, Cerdanyola del Vallès i Sabadell, al Vallès Occidental, la Roca del Vallès, al Vallès Oriental, Manresa, al Bages, i Mataró, a la comarca del Maresme.

En conjunt, són 12 plantes de generació fotovoltaica que compten amb un total de 1.308 panells, que s'han instal·lat a les cobertes planes dels centres, la qual cosa suposa una potència total de 713 kWp i es preveu que puguin produir per a autoconsum al voltant de 1.059 MWh/any. Això permet cobrir aproximadament un 30% de les necessitats energètiques que té el grup de mobilitat en aquests edificis i seguir avançant fermament en el seu camí cap a la sostenibilitat, ja que s'aconseguirà reduir la petjada de carboni en 185,6 tones de CO2 anuals, l'equivalent a la capacitat d'absorció de 1.113 arbres/any.

La resta d'energia que Moventia necessita per desenvolupar la seva activitat prové també d'energia renovable, gràcies a un contracte a llarg termini i a preu fix amb la comercialitzadora del Grup Endesa, Endesa Energia. Amb aquestes dues iniciatives, la companyia no només aconseguirà reduir l'impacte ambiental, sinó que a més suposa una fita i també un exemple per a la resta dels actors dels sectors de l'automoció i la mobilitat col·lectiva a l'hora d'adoptar mesures tangibles que generin un impacte en la protecció del medi ambient, tant a escala local com global.

A través d'aquest projecte, Moventia, companyia fundada el 1923, continua desenvolupant la seva estratègia de sostenibilitat per assolir una mobilitat individual i col·lectiva més eficient i responsable amb el medi ambient. El grup està avui present a 7 països (3 continents), transporta 215 milions de passatgers i atén 136.000 clients a l'any als seus concessionaris i tallers.

Segons Sílvia Martí, vicepresidenta corporativa de Moventia: "Aquesta important fita és conseqüència del nostre compromís de liderar la indústria de la mobilitat sostenible. Durant més de cent anys, a Moventia hem treballat incansablement per dissenyar solucions de mobilitat innovadores que reverteixin en la societat i també en el medi ambient. Per això, aquest projecte desenvolupat al costat d'Endesa X, companyia líder en el sector energètic, reflecteix el nostre enfocament continu i el nostre compromís ferm en el desenvolupament d'una estratègia a llarg termini que ens permeti continuar liderant el canvi".