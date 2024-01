Una de les bateries. Foto: Iberdrola

Iberdrola instal·larà sis Sistemes d'Emmagatzematge d'Energia amb Bateries (SAEB) amb una potència conjunta de 150 MW. Es tracta d'una solució innovadora per a l'emmagatzematge i la integració de les energies renovables al sistema. Cada projecte generarà més de 100 llocs de treball verds, incloent-hi les fases de construcció i explotació.

La tecnologia d' emmagatzematge a través de bateries s'està tornant cada cop més important per permetre maximitzar l'ús d'energia neta, regulant la freqüència de xarxa en un mil·lisegon i proporcionant una capacitat de suport en els períodes de més consum.

Les sis noves bateries que construirà la companyia han estat reconegudes com a Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), en la seva divisió d'energies renovables, hidrogen verd i emmagatzematge (ERHA) i comptaran amb 37,5 milions de finançament.

Les bateries tindran tecnologia Ion-Litio, la més estesa actualment tenint en compte la seva relació entre prestacions, maduresa tecnològica i cost. Aquests sistemes s'instal·laran com a tecnologia hibridada juntament amb fonts renovables d'energia, en aquest cas amb la solar, per tant la planta fotovoltaica i la bateria compartiran el mateix punt de connexió. En concret, els projectes es construiran a Castella i Lleó, Extremadura, Castella-la Manxa i Andalusia, i cada bateria comptarà amb 25 MW de potència i una capacitat de 50 MWh.

A Castella i Lleó, s'instal·larà una bateria a Revilla Vallejera (Burgos), on Iberdrola va finalitzar el 2023 la primera planta híbrida eòlica i solar d'Espanya.

Extremadura, per part seva, tindrà dues noves bateries. A la província de Càceres, on s'ubiquen les plantes fotovoltaiques C. Arañuelo I i II, la companyia instal·larà dues bateries.

A Castella-la Manxa, als municipis de Valverdejo, Alarcón i Olmedilla d'Alarcón (Conca), on Iberdrola compta amb parcs solars, s'instal·laran dues bateries.

La sisena bateria es construirà a Huelva, al municipi de Puebla de Guzmán on Iberdrola compta amb la planta fotovoltaica d'Andévalo, primera instal·lació construïda amb el Certificat UNEF d'Excel·lència.

ABORDANT LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Els sistemes d'emmagatzematge són clau per abordar el repte de la transició energètica i estan cridats a convertir-se en un element essencial en el sistema elèctric en permetre millorar la qualitat del subministrament elèctric, assegurar l'estabilitat i la fiabilitat de la xarxa i integrar i aprofitar l'energia. generada per fonts renovables.

La companyia manté la seva aposta per l'emmagatzematge a través de la tecnologia hidroelèctrica de bombament, on és líder amb una potència de més de 4.000 MW instal·lats, en projectes com Cortes-La Muela (València) o Tâmega (Portugal), que amb una capacitat instal·lada de 1.158 MW és la instal·lació més gran d'aquestes característiques a Europa.

El novembre del 2019, Iberdrola va inaugurar el primer sistema d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries d'ió de liti per a xarxes de distribució a Espanya. El projecte, pioner al país i situat al municipi murcià de Caravaca de la Creu (Múrcia), permet millorar la qualitat de subministrament energètic de l'entorn, així com l'aprofitament de l'energia solar generada a la zona.

A més, Iberdrola també va ser pionera en la instal·lació de bateries juntament amb fonts renovables. És el cas de la instal·lació de Campo Arañuelo III, que va ser la primera bateria connectada a un projecte fotovoltaic.

Per la seva banda, la bateria de Puertollano, amb una capacitat de 20MWh, emmagatzema la producció obtinguda d'una planta solar propera per generar l'hidrogen verd de la planta més gran d'aquesta font d'energia per a ús industrial d'Europa.

La companyia també compta a Abadiño (Biscaia) amb un sistema stand-alone, que permet connectar-se directament a la xarxa i funcionar sense necessitat d'estar connectada a una instal·lació. D'aquesta manera aconsegueix descongestionar la xarxa i emmagatzemar l'energia sobrant en moments de màxima generació per poder utilitzar-la quan és més necessària. En concret, aquesta bateria està connectada a l'evacuació del parc eòlic Oiz.

També al País Basc, Iberdrola compta amb la primera bateria d'Espanya que emmagatzema l'energia del vent al parc eòlic Elgea-Urkilla.

TECNOLOGIA PER AL MEDI AMBIENT

Amb els sistemes híbrids, en comptar amb dues tecnologies capaces d'alternar-se, es redueix significativament la dependència de les condicions ambientals canviants i les limitacions per la possible manca de recursos com el vent o la incidència de sol, cosa que facilita una producció renovable més estable i eficient.

A més, les plantes de generació híbrides utilitzen el mateix punt de connexió a la xarxa i comparteixen infraestructures, com ara la subestació i la línia d'evacuació de l'electricitat produïda. S'ubiquen en terrenys que ja estaven destinats a la generació renovable i permeten comptar amb camins i instal·lacions comunes per a l'operació de totes dues tecnologies. Tot plegat redunda en un impacte ambiental molt menor al que haguessin tingut dues plantes independents.