Foto: Naturgy

UFD, la distribuïdora elèctrica del Grup Naturgy, ha superat les 38.000 instal·lacions d'autoconsum a la seva xarxa elèctrica després de duplicar el 2023 el nombre de connexions realitzades a la xarxa. Aquesta xifra d'autoconsums ja operatius suma una potència de 950 MW i suposa una fita important per a la companyia en el seu compromís amb la transició energètica.

Aquest registre il·lustra el compromís de Naturgy per facilitar i fomentar el desplegament dʻaquesta tecnologia entre els seus clients. Només el 2023, UFD ha facilitat la connexió a més de 20.600 punts d'autoconsum, fet que suposa un ritme superior a les 1.700 connexions noves cada mes.

Madrid és la regió que concentra el nombre més gran d'autoconsums a la xarxa de distribució de Naturgy, un 38% dels quals, seguida de Castella-la Manxa, amb un 33%.

COL·LABORACIÓ AMB ORGANISMES REGULADORS

UFD està gestionant les sol·licituds de connexió d'acord amb els processos definits pels organismes reguladors i hi col·labora estretament per agilitzar els terminis. El 2023, la mitjana de temps per activar un autoconsum, des que es rep la sol·licitud de la comercialitzadora, és d'aproximadament 3,97 dies, per sota del límit de 5 dies que estableix la normativa.

A més, UFD ofereix als seus clients assessoria i informació de manera transparent a través de la seva pàgina web ( www.ufd.es ) per ajudar-los en la gestió de la tramitació a través de tutorials que els orienten i descriuen el procediment i la documentació a lliurar .