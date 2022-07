L'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, amb altres ponents en el marc de la trobada 'Diàlegs per a la reconstrucció social'/ @EP

Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet , ha anunciat l'aplicació de la primera Carta de Drets de la Gent Gran , un document que ja recull 15 drets específics per a la convivència dels més grans. Així ho va anunciar en el marc de 'Diàlegs per a la reconstrucció social', que va tenir lloc el passat mes de juny a l'Escola Joaquim Ruyra al barri de La Florida, i que va comptar amb la presència de diferents experts en matèria de desafiaments socials .

Tal com va expressar l'alcaldessa, la primera versió del document recull alguns drets en àmbits com l'atenció social i sanitària, l'accés a l'habitatge i els recursos assistencials, una pensió digna i atenció des de la perspectiva de gènere, així com el dret a gaudir d'un espai públic segur i accessible amb una mobilitat adaptada. La proposta s'obrirà a la participació ciutadana després de l'estiu a tots els Casals de la Gent Gran de l'Hospitalet, així com es faran enquestes a peu de carrer per conèixer l'opinió dels ciutadans. Després, aquesta serà portada al Ple municipal per a la seva aprovació.



A l'Hospitalet, una cinquena part de la població té més de 65 anys. Per a Marín, aquest sector representa una part essencial de la societat i al qual s'ha de brindar reconeixement: “Hem de tornar-los tot el que ens han donat i aquesta Carta formalitza el nostre compromís amb ells”. A més, Marín ha destacat les desastroses conseqüències de la pandèmia que s'han bolcat sobre aquest grup, que ha patit en gran part situacions de "aïllament i solitud". En aquest sentit, l'alcaldessa de l'Hospitalet ha afirmat: "No podem deixar enrere el 20% dels nostres veïns i veïnes i més quan necessiten una atenció extra de l'Administració sigui perquè són dependents o perquè necessiten polítiques d'envelliment actiu".



Un altre dels drets reconeguts és el de la inclusió digital. Per acostar la tecnologia a la gent gran, s'oferiran diverses sessions formatives. Pel que fa a aquesta necessitat d'acabar amb la bretxa digital, Marín va fer al·lusió a dos projectes actius: el programa Enchúfate, en el marc de l'Hospitalet 6.0, amb més de 40 sessions formatives impartides per voluntaris sèniors i professionals, i, en col·laboració amb la Fundació MWCapital, la convocatòria internacional de solucions TIC per a persones de més de 75 anys que viuen soles i en depenen.