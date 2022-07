Al voltant de la plaça de la Font hi ha el Mercat Municipal de Can Serra, el nou Casal de la Gent Gran i l'Escola la Carpa/ @Ajuntament de l'Hospitalet

L' Ajuntament de l'Hospitalet ha informat d'un nou pla de reurbanització del barri de Can Serra , caracteritzat pels grans desnivells dels carrers. Amb un pressupost d'1,49 milions d'euros , que ja ha sortit a licitació, tindrà lloc un projecte de rehabilitació per a un accés millor del veïnat i un altre pla d'instal·lació d'un ascensor. La durada prevista per a la seva execució és de vuit mesos, i el govern municipal preveu que les obres puguin començar abans que s'acabi l'any.

L'actuació s'insereix a l'objectiu de ciutat 'Barreras 0 el 2030' i és la primera de les accions previstes per fer de Can Serra un barri accessible. Afectarà una àrea de 1.197 m² i permetrà millorar la connectivitat de la plaça de la Font amb l'entorn més proper, generar recorreguts accessibles, millorar la imatge urbana, crear itineraris visualment permeables, substituir paviments i mobiliari urbà , així com construir un nou sistema de drenatge d'aigües pluvials.



El projecte inclou també la reconfiguració de la plaça de la Font amb un sistema de rampes i parterres que salvaran els desnivells i l'eliminació de les escales d'accés des del carrer de Castellbò per una entrada al mateix nivell. Així es facilitarà la mobilitat de vianants i es crearan més zones amb vegetació , amb la millora de l'arbrat, la jardineria i el sistema de reg. També es reforçarà l'enllumenat de la plaça i es renovarà el mobiliari urbà amb bancs, jocs infantils i aparells biosaludables per a gent gran.



L'actuació es completarà amb l'eliminació de les escales que comuniquen el vial interior de l'avinguda de Can Serra, 90, amb el carrer de la Carpa i la substitució per un ascensor amb capacitat per a 13 persones , que salvarà el desnivell de 4,5 metres existent entre les dues vies. A més, un sistema de rampes permetrà accedir fins a la plaça de la Font des de l´avinguda de Can Serra.

El barri de Can Serra és conegut per la plaça de la Font , una de les seves zones emblemàtiques i un dels punts centrals del barri —al voltant es troben el Mercat Municipal de Can Serra, el nou Casal de la Gent Gran i l'Escola la Carpa —. Actualment, la plaça manté accessos únicament amb escales des del carrer de Castellbò i el carrer de la Carpa, i també amb rampes des de l'avinguda de Can Serra.