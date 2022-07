El jutjat d'instrucció 4 de Cornellà de Llobregat ha decretat l'arxivament provisional a nou càrrecs i treballadors de l'Ajuntament de la ciutat investigats en un procediment obert / Europa Press

El jutjat d'instrucció 4 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha decretat l'arxivament provisional a nou càrrecs i treballadors de l'Ajuntament de la ciutat investigats en un procediment obert per presumpta prevaricació, malversació i frau a l'administració pública en la causa del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que s'instrueix al jutjat d'instrucció 2 de la localitat.

En la interlocutòria, el jutjat indica que aquests nou investigats, regidors i tècnics a l'Ajuntament de Cornellà, mantenien contactes amb el Consell Esportiu a través de correus electrònics, remetent factures que havien d'abonar als àrbitres i la llista d'àrbitres que feien els serveis.

En el procediment del jutjat de Cornellà queden quatre persones en qualitat d'investigades, que està previst que declarin el pròxim 8 de setembre.

La jutgessa explica que "no hi ha cap irregularitat ni en l'enviament de la llista d'àrbitres ni en l'elaboració i enviament de factures" i, que, tenint en compte com s'organitza el programa Jocs Esportius Escolars de Catalunya a la comarca del Baix Llobregat, no hi ha indicis de delicte.

En els plecs del contracte es recull que el Consell Esportiu ha de facturar per hores a l'Ajuntament, i que el Consell Esportiu paga per jornades i no per hores els àrbitres, la qual cosa deixa "certa ambigüitat" en la facturació, tot i que les jornades dels àrbitres no es computen en hores, sinó en partits completats o jornades, amb la qual cosa el Consell Esportiu pot facturar més hores a l'Ajuntament de les que paga als àrbitres.

CAP IRREGULARITAT



"No obstant això, aquesta ambigüitat no existeix en la pràctica, ja que tots els partits duren exactament una hora, per la qual cosa és indiferent pagar als àrbitres per hores o jornades, ja que el preu per hora és exactament equivalent al preu per jornada i, per tant, no es pot donar cap irregularitat en aquest pagament", afegeix.

Explica que l'Ajuntament remet una llista d'àrbitres per contractar al Consell Esportiu, i que el Consell Esportiu "únicament s'encarregava del pagament dels àrbitres".

"Si bé entre les funcions del Consell Esportiu, com a entitat adjudicatària, hi ha la posada de personal qualificat a disposició de l'organització, això no és un obstacle perquè l'Ajuntament pugui facilitar a l'entitat una proposta d'àrbitres, amb experiència i formació idònies per fer la tasca d'arbitratge", sosté la jutgessa.

"HONESTEDAT"



També manifesta que l'elaboració i la remissió de les factures al Consell Esportiu l'ha de fer l'Ajuntament.

Després d'aquesta decisió judicial, l'Ajuntament de Cornellà ha expressat en un comunicat que aquesta decisió de la jutge confirma la posició del consistori, que "sempre s'ha mostrat plenament convençut de l'honestedat de les persones vinculades amb l'Ajuntament investigades", i ha lamentat els perjudicis morals que els ha provocat la situació.