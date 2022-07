La rambla Just Oliveras de l'Hospitalet. Foto: Wikipedia

Les operacions de compra i venda de pisos a l'Hospitalet i al Baix Llobregat han pujat, segons informa el Fòrum Empresarial del Llobregat. Especialment significatives són les dades de la ciutat hospitalenca, que registra un augment del 222% durant el primer trimestre del 2022. Aquesta pujada va anar acompanyada d'un increment dels preus.

D'aquesta manera, entre el gener i el març d'aquest any s'han completat 3.448 operacions immobiliàries , cosa que suposa un 25% més que el primer trimestre del 2019 , just un any abans de l'arribada del coronavirus. Si es compara amb el mateix termini de l?any passat, podem observar una pujada del 18,7%.

La venda de pisos a més no s'atura ni en període estival on els compradors i els venedors tenen més temps per prendre les seves decisions com l'exemple d'aquest pis al barri de Sant Josep a l'Hospitalet.

Si es fa una ullada a la resta de municipis de la zona, lluny dels valors de l'Hospitalet però amb unes bones xifres hi ha Cornellà (increment del 95%), Molins de Rei (+62%) i el Prat de Llobregat (una pujada del 48%) .

L´informe del Fòrum Empresarial del Llobregat també desglossa el preu mitjà de l´habitatge per municipis. Sant Just lidera la classificació, amb un preu mitjà per metre quadrat de 3.040 euros, seguit d' Esplugues (2.916 euros), Sant Joan Despí (2.897), Castelldefels (2.749) i l'Hospitalet (2.685).

A l'Hospitalet ha crescut un 5,7% el preu de l'habitatge nou, mentre que als municipis del Baix l'augment oscil·la entre el 2,2% i el 3,1%.