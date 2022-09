Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat / @EP

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha dit que per aconseguir la reducció de ràtios a 20 alumnes per aula "només hi ha una possibilitat, que és construir, reformar i ampliar els centres educatius " de la ciutat, en declaracions als periodistes aquest dilluns, dia d?inici del curs escolar.

Marín ha dit que "desgraciadament i malgrat les bones voluntats expressades per la Generalitat", a l'Hospitalet no s'han aconseguit les ràtios perquè hi ha zones educatives amb aules de 26 i 27 nens i nenes, ha assegurat.

A més, ha instat el Govern a "encaixar definitivament" totes les obres en centres escolars de la ciutat i, especialment, les de les cinc escoles i l'institut del pla d'urgència.

Pel que fa a les escoles bressol , ha apuntat a la "intenció" de l'Executiu català de començar a finançar aquest tipus de centres d'una manera més estable, segons ella, i ha dit que per part de l'Ajuntament també intensificaran la feina per dotar la ciutadania daquest tipus de recurs educatiu.

Marín també ha reclamat una nova escola d'educació especial, " imprescindible en aquests moments ", perquè ha assegurat que --en les seves paraules-- el problema d'aquest tipus de nens i nenes de la ciutat va creixent i cal dotar adequadament l'educació especial.

A més, ha reclamat a la Conselleria que "tingueu en compte que en aquesta ciutat són necessaris molts milions d'euros per reformar i millorar l'educació".