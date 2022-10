El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon , ha avançat que està previst que les obres de construcció del nou CAP Sant Josep de L'Hospitalet de Llobregat ( Barcelona ) s'iniciïn entre finals del 2023 i principis del 2024 i tindran un cost de 13 milions d'euros.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, amb l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, (3r i 4a a l'esquerra) durant la presentació del nou CAP Sant Josep de la localitat - GOVERN

Ho ha dit aquest divendres durant la presentació de la ubicació del nou CAP, que estarà a un solar municipal cedit per l'Ajuntament entre les avingudes Isabel la Catòlica amb Josep Tarradellas, ha informat el Govern en un comunicat.

Argimon ha subratllat que el projecte de construcció, que ocuparà un espai de 5.000 metres quadrats, "serà un guany molt clar per a la ciutadania".

La presentació s'ha fet al costat de l'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, que ha agraït al conseller que vuit mesos després de la visita a la ciutat, s'anunciï "la construcció d'aquest equipament llargament reivindicat pels veïns de Sant Josep”.

L'alcaldessa ha definit el solar com “la joia de la corona” per la seva ubicació i centralitat i ha destacat que el nou centre donarà resposta a les necessitats del barri de Sant Josep.

EL NOU CENTRE



La construcció del nou CAP inclourà, entre d'altres serveis, el Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) i donarà resposta a les necessitats assistencials a l'àmbit de l'atenció primària del municipi.

Aquest nou espai disposarà de diferents espais per als professionals sanitaris i nous perfils que ha anat incorporant la Conselleria de Salut en el darrer any , i permetrà alliberar espais al CAP Just Oliveras per acollir aquests nous perfils de professionals.

A més, es traslladarà el servei de diagnòstic per la imatge i permetrà disposar d´una segona base del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM), més propera a la zona nord del municipi, disposant d´un espai per a la donació de sang i plasma.