La ciutat acollirà el 31 d'octubre L'Hospi Zombie Walk des de la Plaça de Lluís Companys fins al centre comercial. L´assistència al´esdeveniment, que comptarà amb tallers de maquillatge, animació i cinema de terror, és totalment gratuïta.

L'Hospi Zombie Walk - Centre Comercial La Farga

Els morts vivents ja es preparen per prendre el centre de l'Hospitalet de Llobregat a través de la Zombie Walk organitzada pel Centre Comercial La Farga la tarda del 31 d'octubre amb motiu de Halloween amb la col·laboració de l'escola Mare de Déu de la Mercè, l'Institut Salvador Seguí, Cinemassacre, Street Dance Area i la Colla del Folcat Diàbolic.

La Zombie Walk serà el colofó final a una setmana de terrorífiques activitats a 'L'antiga botica' , instal·lada a la primera planta del centre comercial des del 24 d'octubre perquè els visitants més grans de 7 anys s'endinsin en un aterridor lloc del que sortiran pàl·lids, desorientats i amb una gana terrible. I és que aquest apotecari té un pla: el dia 31 farà una crida a tots els seus pacients perquè s'aixequin en massa i es dirigeixin cap a La Farga en una marxa zombie sense precedents.

L'Hospi Zombie Walk, una festa per a tota la ciutat

El 31 d'octubre començarà una gran marxa zombie que sortirà des de la Plaça de Lluís Companys a les 20.30 hores . Hores abans, serà possible caracteritzar-se per a l'ocasió als tallers de maquillatge gratuïts que La Farga habilitarà al costat de l'escola Mare de Déu de la Mercè i l'Institut Salvador Seguí en aquesta cèntrica plaça de 17 a 20 h. També és possible anar directament disfressat i acompanyar el grup de zombis que, a partir de les 20.30 h, sortirà al costat d'un grup d'actors des de la plaça cap al centre comercial acompanyats pels tambors de la Colla del Folcat Diàbolic.*

Després d´un recorregut d´uns 20 minuts, des de la Plaça de Lluís Companys passant per Rambla Just Oliveras, Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, Plaça de Tuzla, Avinguda d´Isabel la Catòlica i Carrer de Barcelona, aquesta experiència immersiva, recolzada a la festivitat de Halloween, tindrà com a destinació la segona planta del CC La Farga. Allí, a la zona de restauració d'ELEHACHE hi haurà música, l'actuació de ball de Street Dance Area a partir de les 21.30 h. i un lliurament de premis a la millor disfressa ia la millor fotografia al photoshop de 'La botica'.

Després d'aquestes activitats, Cinemasacre presentarà a les 22.30 h. una actuació còmica sobre pel·lícules de terror a la pantalla gran, allargant així la nit de Halloween entre zombies fins a les 00.00 hores amb un programa pensat per a tots els habitants de la ciutat amb l'únic objectiu de passar-ho de por.