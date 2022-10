Foto: Ajuntament de l'Hospitalet

El ple de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat ha aprovat inicialment, amb els vots a favor de PSC, l'abstenció d'ERC i LHECP i el 'no' de Cs i PP, un pressupost municipal per al 2023 de 258,48 milions d'euros , 19 milions menys que el del 2022 . En un comunicat, el consistori ha explicat que els comptes validats de manera inicial dimecres 26 d'octubre responen "a un context d'incertesa econòmica, menys creixement econòmic i increment de la inflació i dels tipus d'interès".

El regidor de Planificació, Territori i Economia de L'Hospitalet, Francesc J. Belver , ha defensat un pressupost "equilibrat, social i de proximitat que posa l'èmfasi en l'increment de la despesa finalista en més de 10 milions d'euros" .

Segons el titular municipal d'economia, augmenta un 5,4% la despesa en polítiques socials, un 3,5% en polítiques de l'espai públic i de seguretat, i un 4,7% en les polítiques econòmiques, i “permeten el creixement de un 10% de la despesa per habitant al global del mandat, malgrat la crisi del Covid-19": 907 euros per habitant.

INGRESSOS I DESPESES



El Govern municipal ha apostat per mantenir els principals impostos "congelats": el 53% dels ingressos procediran d'impostos, taxes, preus públics i ingressos patrimonials, i de la resta, n'hi haurà 97,6 milions (37,79%) i 12 milions de la Generalitat (8,85%).

També preveuen rebre 6 milions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 1,8 milions de la Diputació de Barcelona i, com a "principal novetat", han avançat el 2022 l'aprovació de l'operació de crèdit a llarg termini per 16 milions per finançar inversions que començaran aquest any.

El 92,9% del pressupost anirà a despesa corrent amb una dotació total de 89 milions a l'entorn urbà, 83 milions al social, 8 milions a l'econòmic i 8 més a l'entorn institucional, i els comptes tenen 10 milions d'euros més per a la despesa finalista.