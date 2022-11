Arxiu - L'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín.

L'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha presentat aquest divendres la seva candidatura per acollir la seu de la futura Agència Espacial Espanyola, que el Govern vol que estigui operativa el primer trimestre del 2023, ha informat el consistori en un comunicat.

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent , ha enviat una carta a l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín , en què mostra el suport del Govern a la candidatura i en què assenyala que “el sector espacial constitueix un sector estratègic en termes globals, per a l'Hospitalet, per a l'entorn metropolità i per a Catalunya”.

En la seva proposta --recolzada també per una vintena d'institucions, associacions empresarials i empreses--, l'Hospitalet ha presentat diferents espais ja construïts i que es poden ocupar de manera immediata al voltant de dues possibles ubicacions: la Ciutat de la Justícia i el Districte Econòmic de L'Hospitalet.