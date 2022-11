El Saló Internacional de Manualitats i Artesanies programa 150 activitats | @ep

Creativa Barcelona 2022, el Saló Internacional de Manualitats i Artesanies, celebrarà una nova edició del 10 al 13 de novembre a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat , que preveu acollir més de 18.000 visitants i que ha programat més de 150 activitats entre tallers, conferències, exposicions i concursos.

Aquesta edició té el Japó com a país convidat, per la qual cosa comptarà amb ambientació, tallers i altres activitats de temàtica japonesa, informen els organitzadors en un comunicat.

JAPÓ, PAÍS CONVIDA



A l'àrea dedicada al Japó es podrà visitar una exposició de cal·ligrafia japonesa, d'estels i de kokedamas, una tècnica japonesa de cultiu de plantes de més de 500 anys d'antiguitat, així com participar en tallers de manualitats japoneses.

D'altra banda, el certamen reunirà "totes les tècniques i vessants de l'artesania i les manualitats, des de les més tradicionals a les més avantguardistes", com ara abaloris, encoixinat, aquarel·la, brodat, costura creativa, decoupage i escultura.

Tèniques d'estampació, ganxet, llanes, fils i cotó, lettering, macramé, papiroflèxia, fotografia creativa, patchwork, punt de creu, quilling i scrapbook, entre d'altres, també tindran presència al saló.

EL PRESENTADOR JORDI CREU ENTRE ELS CONVIDATS



Aquesta edició també comptarà amb la participació de més d'una vintena de professionals i influencers del sector, que compartiran les seves creacions, tècniques i novetats, com ara el presentador Jordi Cruz , que rebrà un homenatge per part del saló pel 25è aniversari de la primera emissió del programa de televisió ' Art Attack '.

Altres dels convidats d'aquesta edició són la cosidora creativa Lulú Ferris ; les expertes en lettering Bea Lettering i Valentina's Words ; l'experta al 'Do it yourself' ('Fes-ho tu mateix') Itzidreams, i les especialitzades en macramé Maru i Caro, de Port Macramé Studio , entre molts d'altres.

SALÓ NECESSARI PER "GENERAR COMUNITAT"



El director del saló, Juli Simón, ha defensat que, malgrat el creixement del sector a l'entorn digital per la pandèmia, "salons experiencials com Creativa Barcelona continuen sent necessaris per generar comunitat i com a eina per fidelitzar el consumidor".

Segons el comunicat, les manualitats i les artesanies estan en constant creixement, amb 5 milions de persones a Espanya que fan alguna manualitat a casa i amb un sector que factura 1.200 milions d'euros anuals i que compta amb 7.000 empreses i 25.000 treballadors a Espanya .