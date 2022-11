L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, han presidit aquest dijous la sessió extraordinària de la Junta Local de Seguretat de la ciutat que s’ha celebrat a l’Ajuntament i que ha comptat amb l’assistència del sotsdelegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i de representants dels diversos cossos de seguretat. Durant la reunió s’han analitzat els problemes de seguretat, incivisme i convivència als barris de la Florida i les Planes, on s’ha produït un increment dels fets delictius d’un 15 % en el que portem d’any i en comparació amb les dades del mateix període del 2018.

Núria Marín @ep

Per donar resposta a aquesta situació, l’alcaldessa conjuntament amb el conseller han presentat avui un pla policial específic d’implantació immediata —es posarà en marxa el 14 de novembre i que no té data de finalització— que aborda la situació a la Florida i les Planes des d’un doble vessant: la seguretat i la prevenció de delictes i la convivència. El Pla Tetra preveu intensificar la presència de patrulles de Guàrdia Urbana i de Mossos d’Esquadra als carrers del barri per anticipar-se a les possibles activitats delictives.



Núria Marín ha explicat que “en el que portem d’any hem detectat un augment de la preocupació general en els barris de la Florida i les Planes en relació amb la inseguretat, l’incivisme i la convivència. Un fet que requereix que administracions i cossos policials actuem amb la màxima celeritat i contundència”, ha defensat.



Altres accions que preveu el pla són intensificar el treball de la Unitat Conjunta d’Investigació Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra per controlar la venda d’estupefaents i les plantacions il·legals de marihuana, i incrementar el control de locals ocupats on es realitzen activitats il·lícites o delinqüencials.

El pla cerca també incidir en l’espai públic, el transport i els establiments comercials, amb un major control de les activitats, prevenint delictes i infraccions administratives a l’interior dels locals i augmentar la sensació de seguretat de la ciutadania. Durant l’aplicació del pla es mantindran reunions mensuals per avaluar, analitzar i fer el seguiment de la seva efectivitat.



La Guàrdia Urbana ha incrementat els seus efectius en els darrers anys fins arribar als 376 actuals, amb la incorporació de més de 100 nous agents. Això ha permès atendre en el que portem d’any 11.385 serveis al districte de la Florida-les Planes.

D’altra banda, i pel que fa a la convivència, l’alcaldessa ha expressat la voluntat de l’Ajuntament de l'Hospitalet de reforçar les actuacions impulsades en el marc del Pla integral les Planes-Blocs Florida, en marxa des de 2018 i que compta amb la implicació de les entitats, de la comunitat educativa i de la ciutadania. En aquest sentit, Marín ha dit que “en els projectes educatius, socials, esportius, culturals, d’inserció laboral i de recuperació d’espais degradats que s’han dut a terme en els darrers anys, s’abordaran noves accions, especialment en temes de neteja, millora urbanística i enllumenat”.