La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín / Diputació de Barcelona

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha rebut una delegació d’alcaldes i regidors de la província a l’estand que la corporació té a l’Smart City Expo, que se celebra fins dijous 17 de novembre al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona. Ho ha fet acompanyada del diputat d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, Marc Verdaguer.

Marín ha assegurat que la Diputació està present a la fira «per escoltar, conèixer, impulsar tot el que té a veure ambla tecnologia» i permetre «que alcaldes, regidors i regidores puguin explicar les seves experiències i que d'altres les puguin escoltar». Així mateix, ha ressaltat la importància, pels governs locals, de l’ús de la tecnologia i dels seus avenços per poder donar un millor servei a la ciutadania.

D’altra banda, Verdaguer ha afirmat que l’estand de la Diputació «és l'estand dels ajuntaments» i que s’ha convidat als alcaldes i regidors, no només per reunir-s’hi, sinó perquè puguin fer una visita a la fira que els permeti intercanviar experiències i «parlar dels reptes que tenim sobre la taula a nivell de transformació digital».

Aquesta recepció institucional ha anat seguida de la ponència ‘Enganxats a la pantalla. No hi ha marxa enrere’, a càrrec del periodista, comunicador i escriptor Jordi Basté.

EXPERIÈNCIES DEL MÓN LOCAL

Durant el matí d’aquest dimecres s’han presentat tot un conjunt d’experiències en l’àmbit de la tecnologia aplicada al món local, com les iniciatives smart per al desenvolupament sostenible dels municipis, sessió que ha comptat, també, amb la intervenció de Verdaguer i representants dels ajuntaments de Gavà, Puig-reig, Viladecans i Manlleu. Així mateix, els ajuntaments dede Rubí i Terrassa han donat a conèixer les eines digitals per a la millora de la gestió urbana.

Durant aquesta tarda, l’Ajuntament de Manresa presentarà la proposta per a un sistema d’aparcament guiat i s’acabarà la jornada amb una sessió de lideratge femení en la transformació digital.

EL PALAU GÜELL VIST EN REALITAT AUGMENTADA

Una de les novetats que hi ha a l’estand de la corporació és una visita amb ulleres de realitat augmentada al Palau Güell de Barcelona. Aquesta és una prova pilot que s’impulsa des del Laboratori d’Innovació de la Diputació i que permetrà veure, sense sortir del propi estand, algunes de les principals estàncies d’aquest edifici construït per Antoni Gaudí entre el 1886 i el 1890, per encàrrec de l’industrial, polític i mecenes de les arts i la cultura Eusebi Güell.

La visita virtual, que està acompanyada de música interpretada a l’orgue del mateix Palau Güell, està enriquida amb la voluntat d’incorporar aquells elements històrics d’especial rellevància que a dia d’avui, durant les visites presencials, no es poden veure.

HOLOGRAMA I PANTALLA TÀCTIL

Una altra de les novetats del Laboratori d’Innovació és l’aposta pels hologrames, una tècnica fotogràfica que permet projectar una imatge gràfica mitjançant l’holografia. En aquesta prova pilot s’hi pot veure informació relacionada amb els 311 municipis de la província de Barcelona.

D’altra banda, la Diputació manté l’aposta per la pantalla tàctil que ja va estrenar a la passada edició. Mitjançant aquesta pantalla tàctil es pot descobrir les potencialitats d’una smart city i la importància de l’aplicació de sensors com els relacionats amb el medi ambient, la mobilitat, els residus i l’energia.