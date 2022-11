Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat / Arxiu

L'Ajuntament de l'Hospitalet ha rectificat per tal de desbloquejar l'acord amb el departament d'Educació i que així es construeixi la nova escola Paco Candel. Aquest equipament està encara pendent que el Govern de la Generalitat validi el projecte constructiu, tot i comptar ja amb una partida assignada, després que l'Ajuntament exclogués el departament d'Educació del procés participatiu i hagués incorporat alguns costos que són de competència municipal, com les obres d'urbanització o l'adequació del solar on s'ha de construir, que ara ha acceptat assumir. Amb l'acord assolit ara es podrà avançar per fer realitat el centre educatiu.

Aquesta decisió ha estat celebrada per Esquerra Republicana, que ha treballat per tal de desbloquejar aquest projecte. L'alcaldable republicà Jaume Graells ha manifestat “és una bona notícia que s'hagi pogut desencallar i esperem que, després de dos anys perduts per part de l'Ajuntament, s'aconsegueixi signar el conveni amb el vist-i-plau de les dues administracions i no s'allargui encara més el procés de licitació i execució de la nova escola”. En aquest sentit, Graells s'ha mostrat preocupat per “l'alentiment i els problemes que té l'Ajuntament en molts processos de contractació”, i que això impliqui encara més retards. “Les famílies no han d'esperar més”, ha afirmat.

MANCA DE PLANIFICACIÓ I DE LIDERATGE

Des de la formació republicana lamenten la “manca de planificació i el bloqueig” per part de l'Ajuntament. A més de l'escola Paco Candel, han explicat, hi ha altres equipaments actualment aturats, com l'Institut Jaume Botey, amb el projecte i el finançament aprovat que porta més d'un any pendent que l'Ajuntament resolgui els problemes de parcel·lació en el solar de propietat municipal, o la manca de cessió d'espais per construir nous centres.

Jaume Graells ha assenyalat que “el govern municipal, massa sovint, dificulta els acords amb altres administracions per fer-ne una batalla política i un ús partidista, i això perjudica tota la ciutadania de l'Hospitalet”, i ha afegit que “des d'Esquerra Republicana hem treballat i continuarem treballant per facilitar els acords i fer d'interlocutors amb les diferents administracions, al servei de la gent de la ciutat”.