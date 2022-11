Projecte d'Escola Candel, dissenyat per Comas Pont Arquitectes

Tot i que ERC confirmava aquest mateix matí que s'havia pogut desbloquejar la situació i que la construcció de l' escola Paco Candel progressaria, la realitat és que el projecte segueix frenat per motius econòmics, segons ha confirmat David Quirós, tinent alcalde d'Educació i Cultura, a CatalunyaPress.

"Nosaltres teníem la responsabilitat de fer l'obra de l'escola Paco Candel, i la Generalitat s'havia de comprometre a fer el pagament després que s'acabés la construcció", explicava el socialista. El projecte que van realitzar per a l'escola tenia un cost més gran del que la institució catalana atorga de manera regular a la creació de noves escoles, ja que en aquest cas s'hi han inclòs l'adequació del solar i de l'entorn escolar.

"És veritat que nosaltres hem de pensar també en allò que representa fer la urbanització de l'entorn, adequar espais per després poder portar els nens... i tot això es recull en un projecte que nosaltres ja hem dit que assumiríem, que són uns 600.000 euros ”, afegeix Quirós. El pressupost restant que ha d'abonar la Generalitat és d' 1,4 milions d'euros , i fins que no arribin a un acord, no es desbloquejarà la situació, encara que hi ha esperances que s'aconsegueixi a finals de desembre.