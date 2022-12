La zona afectada pel PDU. Foto: Ajuntament de l'Hospitalet



La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat avui de manera inicial el nou Pla director urbanístic Biopol-Granvia . El clúster d¿Innovació i Salut de Bellvitge serà un dels pols de recerca biomèdica més important del sud d¿Europa.

Per a l'alcaldessa de l'Hospitalet, Nuria Marín, aquesta notícia permet “el desenvolupament d'un dels pols de recerca i de recerca biomèdica més importants del sud d'Europa, el BioClúster d'Innovació i Salut de Bellvitge, que generarà economia d'alt impacte social a l'Hospitalet ”. "Es tracta d´un projecte d´interès nacional sobre un enclavament estratègic, que millora i reordena els accessos al´àrea metropolitana de Barcelona, afavoreix la permeabilitat entre les dues bandes de la Granvia, resol definitivament els accessos de l´Hospitalet al riu Llobregat i preserva el ecosistema de Cal Trabal”, explica Marín.



El projecte suposarà un gran impacte econòmic per a Catalunya, amb una facturació estimada de 7.000 milions d?euros i la creació de gairebé 50.000 llocs de treball.



El nou projecte intenta millorar la integració territorial, adaptant les infraestructures, facilitant l'accessibilitat a les dues bandes del tram renovat de la Granvia i millorar l'accés viari pel sud del continu urbà de Barcelona.



El Pla Urbanístic cerca preservar l'ecosistema de Cal Trabal com un parc estratègic i connector amb el riu Llobregat, mantenint les condicions ambientals per a la preservació de la biodiversitat. També busca connectar les zones verdes actuals de l'Hospitalet amb la nova xarxa d'espais lliures que crearà el PDU amb Cal Trabal. També es rehabilitaran les masies catalogades de Cal Trabal, Cal Masover Nou i la Torre Gran ; i incorporar-les al catàleg d'equipacions municipals.



El nou PDU estarà a l'Hospitalet de Llobregat. Part del terreny plantejat anirà per a la construcció de la Biopol Granvia .



Ara el nou PDU se sotmetrà a informació pública ia l' audiència de l'Ajuntament d'Hospitalet i de l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), perquè tant la ciutadania interessada com les entitats i les institucions puguin presentar al·legacions. Les aportacions que es rebin es valoraran i, si escau, s'incorporaran al document que la comissió de l' Àmbit Metropolità aprovarà provisionalment. Després s'elevarà a la Comissió de territori de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, previsiblement el segon trimestre del 2023, i es publicarà al DOGC .