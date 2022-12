Un agent de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat / @EP

L' Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha tornat a convocar oposicions per accedir al rang de superintendent de la guàrdia urbana de la localitat.

Així consta a la publicació d'aquest dimecres del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) després de la sessió de la Junta de Govern Local celebrada el 14 de desembre.

En l'anterior convocatòria es van presentar un caporal i un intendent --l'actual cap de la Guàrdia Urbana de la localitat-- i el caporal va assenyalar presumptes irregularitats durant el concurs d'oposició, del qual va quedar exclòs per ser declarat no apte a la prova psicotècnica sense, segons ell, rebre cap explicació ni valoració tècnica.

RECURS



Aquest caporal va formular un recurs el 4 d'octubre per demanar l'anul·lació del procés selectiu fins que s'aclarissin les presumptes irregularitats normatives i la presumpta vulneració de drets.

A finals de novembre, el director de Serveis de Seguretat, Convivència i Civisme de l'Ajuntament de la localitat, Miquel Justo, va proposar en un comunicat adoptar un acord amb la Junta de Govern Local perquè, si aquesta acceptava, s'anul·lés el procés de les oposicions, ja que havien detectat "un error" a les bases de la convocatòria.

S'hi feia constar el requisit de ser funcionari per poder presentar-se al procés de selecció, encara que en realitat es tractava d'un concurs d'oposició lliure, segons han explicat fonts municipals a Europa Press.

"Els informes jurídics apunten que, per a la seguretat jurídica i l'interès general, convé no avançar amb el procés de selecció en cas que alguna persona que no fos funcionària s'hagués abstingut de presentar-se al procés en entendre que no reunia els requisits per fer-ho ", van afegir.

Així, doncs, en aquesta nova convocatòria s'ha retirat el requisit de ser funcionari i s'ha fet constar que és una oposició de torn lliure.

TORNARÀ A PRESENTAR-SE



El caporal ha assegurat que tornarà a presentar-se a la nova convocatòria perquè creu que "tant el model de gestió interna com el model de Guàrdia Urbana són perjudicials per a la ciutadania" i assegura que el pot millorar.

A més, ha recordat que va presentar un recurs a la Síndica de L'Hospitalet de Llobregat , Merche García, assenyalant les presumptes irregularitats i aquesta li va respondre que li corresponia intervenir en cas que el denunciant rebés una resolució expressa del seu recurs dins del termini de tres mesos --que acabava el 4 de desembre-- o si rebés una "resolució desestimatòria, manifestant els motius de disconformitat amb aquesta".

De moment, aquest caporal no ha rebut cap resposta per part de la Síndica i ha assegurat que continua "esperant que es pronunciï".