Foto de Núria Marín @PSC

La història de l' Hospital Universitari de Bellvitge i la ciutat de L'Hospitalet és una història de 50 anys de camí recorregut en comú. Hem crescut, ens hem transformat i hem superat molts reptes plegats. Per això és difícil imaginar-se l'un sense l'altre.

Durant tot aquest temps, Bellvitge ha estat el nostre hospital de referència. Ha format part del nostre paisatge urbà, però també del nostre paisatge d'emocions. Així es va tornar a demostrar durant la pandèmia de què hem aconseguit sortir gràcies a l'esforç de tots, també dels magnífics professionals que integren aquest centre de referència internacional.

La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha evidenciat que hem de continuar treballant per consolidar un model de serveis de salut efectiu i accessible, on el benestar, la igualtat d'oportunitats, les necessitats de la població i la investigació marquin el seu dia a dia de servei públic, sempre centrat en les persones.

D'aquesta crisi sanitària sempre en tindrem un record emotiu a l'entrada de l'edifici de consultes externes de l'hospital: el Jardí de les Emocions . Un espai en memòria de les víctimes de la pandèmia, on també es ret homenatge als professionals essencials ia la ciutadania en general per l'esforç realitzat.

Un agraïment que vull fer extensiu també a la feina diària dels professionals del centre que cuiden amb cura dos milions de ciutadans i ciutadanes de l' àrea metropolitana .

Aquest mig segle d'història, l'Hospital Universitari de Bellvitge s'ha convertit en un dels equipaments sanitaris líder del país en camps com l'atenció hospitalària, la docència i la investigació. Com a batlessa , no em puc sentir més orgullosa quan es fa públic el resultat d'una investigació o s'anuncia l'èxit en l'aplicació d'una tècnica innovadora, i escolto: “Això ho han fet a l'Hospital de Bellvitge” . I m'emociono perquè per mi, com passa a molts ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet, Bellvitge és molt més que un hospital, és part de la ciutat, de la nostra història, de les nostres vides, del nostre cor.



Arxiu - L'Hospital de Bellvitge

L'Hospital és passat i és present, però també és un futur prometedor. El BioClúster d'Innovació i Salut del qual Bellvitge forma part al costat dels hospitals Duran i Reynals i Sant Joan de Déu , i els instituts de recerca IDIBELL i ICO convertirà aquesta àrea geogràfica a la capital biomèdica del sud d'Europa. Es tracta de projecte que creixerà a partir de la transformació urbanística de la Granvia i que farà que avancem molts anys més, hospital i ajuntament, units de la mà.

El BioClúster d'Innovació i Salut compta amb el suport del Govern de la Generalitat, que el considera com un “projecte estratègic de país” , mentre que la Comissió d'Urbanisme de Barcelona ha aprovat, inicialment, el Pla Urbanístic Biopol – Granvia .

L'Hospitalet en consolida, per tant, la centralitat metropolitana. El BioClúster d'Innovació i Salut impulsarà una nova economia basada en la innovació i el coneixement, el punt d'atracció de laboratoris i noves empreses de biomedicina que s'instal·laran a la ciutat, que crearà 30.000 llocs de treball directes i que facturarà més de 7.000 milions de euros , que suposa un 1,82% del PIB de Catalunya .

Passat, present i futur. Per aquest motiu, a l'Hospitalet vivim aquest aniversari com una cosa molt nostra. Perquè hem caminat, caminem i caminarem plegats compartint cadascuna de les emocions que es viuen dins aquest gran símbol de la ciutat.

Per molts anys, Hospital Universitari de Bellvitge!