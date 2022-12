Fotografia del Dr Vigués @Hospital de Bellvitge

Va entrar en aquest hospital l'any 1986 com a resident d' Urologia . Ja amb el títol d'especialista, es va desplaçar a un hospital comarcal durant dos anys per tornar posteriorment a Bellvitge com a adjunt de l'especialitat d' Urologia el 1992 . Des de llavors, ha estat treballant com a especialista en aquest servei, fins que el 2016 es va fer càrrec del servei com a director d' Urologia .

Com era l'hospital on entres a treballar respecte a l'actualitat?

A nivell d'estructura triguem anys, però s'han produït canvis fonamentals, com ara la inauguració de tota la nova part quirúrgica de l'àrea de crítics, docències entre d'altres. Tot això es troba a la nova part de l'edifici de l'hospital, cosa que ha suposat un canvi espectacular de l'assistència als pacients i un canvi exponencial de tècniques molt més complexes que fan que cada dia millorin les cirurgies, la rapidesa, l'estada a l'hospital i al nostre servei la gran majoria dels pacients no ingressen ia la tarda ja se'n van a casa. Un primer canvi va ser la inauguració de l'edifici de consultes externes, que va suposar un canvi molt important. Quan vaig entrar de resident les consultes es feien en un soterrani amb molta gent i amb tot el sector administratiu a través de papers.

"Sobretot ha canviat la utilització d'espais molt més adaptats a les necessitats"

Les cirurgies ara són molt menys agressives i permet la sortida del pacient molt abans i en redueix les complicacions.

Quina és la importància del servei d'Urologia?

Urologia es va inaugurar el 27 de desembre del 1972, dia que es va signar la plaça de director d'Urologia i des de llavors ja va mostrar una gran iniciativa per desenvolupar propostes innovadores i de seguida es va convertir en un referent en el trasplantament renal. Tot plegat ens ha permès 50 anys després ser pioners en tècniques quirúrgiques que la majoria s'han convertit en operacions mínimament agressives incloent-hi trasplantaments. Dins l'hospital tenim un volum assistencial molt alt, som el segon servei quirúrgic després de cirurgia general, que tracta més pacients. Tenim unes 3.000 altes de serveis quirúrgics .

Fotografia del fitxer. Metges de l'Hospital de Bellvitge

Hi ha algun moment especialment que vulguis destacar de la teva feina a Bellvitge?

Per sort n'hi ha hagut molts perquè la relació amb els companys ha estat perfecta. Ens hem anat incorporant diferents professionals, perquè és un moviment continu de gent que arriba i gent que se'n va, però sempre ha destacat una harmonia dins del grup. Això fa que l'activitat s'endugui amb ganes de progressar, fer coses noves i destacar amb noves tècniques.

Com heu viscut la pandèmia?

Va ser un moment realment complicat, malgrat que a nosaltres com a servei quirúrgic que no està implicat directament amb els malalts de Covid, vam donar tot el suport assistencial que vam poder. Vam veure amb pena com tota la llista d'espera de cirurgies programades quedava frenada, amb un volum assistencial molt alt, tot això va quedar aturat a zero . Aturar completament la nostra activitat i després tornar-la a encendre va costar, vam haver d'establir prioritats i començar amb els malalts més complicats i progressivament recuperar l'activitat de manera molt ràpida.

Com valores la sanitat actual?

Tenim diversos problemes. En els propers anys es jubila tota la generació del Baby Boom, que van permetre l'evolució de la medicina amb un gran impuls a la sanitat pública . Els propers anys s'aniran jubilant i no tenim uns professionals que siguin adequats. Formar metges especialistes té un cost, però ens trobem que molts especialistes opten per anar a treballar a un altre país. Tenim un problema de manca de professionals ben formats i cal evitar la fugida de talent a altres països.

Fotografia de cirurgians als anys 70 @Hospital de bellvitge

És aquest també el cas de Bellvitge?

Sí, estem en un canvi generacional. Per sort per a Bellvitge, en estar en un hospital a prop de Barcelona i amb una tecnologia i innovacions quirúrgiques i mèdiques, el converteixen en un lloc capdavanter per a un metge que comença la seva carrera. Probablement la substitució de professionals serà més fàcil que a altres hospitals menys dotats i que s'allunyen de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Què creus que diferencia l'Hospital de Bellvitge de la resta?

La implicació amb el territori és bàsic. La seva àrea és molt àmplia, ja que cobreix l'Hospitalet, el Prat, entre d'altres. És un centre de referència que dóna suport mèdic i quirúrgic de qualitat amb bona relació amb tota l'àrea extensa de Barcelona, amb la qual estem compromesos i donant des de tots els hospitals una molt bona assistència.