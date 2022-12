Fotografia de la infermera Cristina Ortega @Hospital de Bellvitge

Cristina Ortega: "Bellvitge ha estat un hospital amb un sentit de pertinença molt important per a la gent"

Cristina Ortega era infermera a l' Hospital de Bellvitge . Ha dedicat tota la seva carrera professional a aquest hospital, sent una de les infermeres que va formar part de l'equip ja fa 50 anys a la inauguració del centre hospitalari . Cristina va estar a Bellvitge 44 anys que li han fet viure multitud d'etapes i moments únics i especials. Després d'una vida professional llarga i completa, es va jubilar el 2016, any en què va crear l' Associació d'Infermeria Sènior de l'Hospital , per mantenir el contacte amb les antigues companyes.

Quin ha estat el teu recorregut a l'Hospital de Bellvitge?

Jo vaig tenir la sort de finalitzar els meus estudis l?any que s?inaugurava l?hospital. Vaig començar a treballar amb les instal·lacions recent construïdes i fins i tot vaig començar uns dies abans de la seva inauguració. En els 44 anys de feina he passat per moltes etapes. Vaig començar a una unitat de cirurgia general, després vaig ser professora de l'escola d'infermeria, molt vinculada amb l'hospital. Després d'aquesta etapa, vaig entrar a la direcció d'infermeria per a un projecte capdavanter a Catalunya de formació continuada per als professionals. També vaig col·laborar amb l' Institut Català de la Salut a la reforma sanitària, he estat assessora del col·legi d' infermeria i després vaig continuar la meva tasca a l'hospital com a infermera clínica en geriatria . Tot això fins a jubilar-me el 2016, on vaig crear l'associació d'infermeria sènior per continuar en contacte amb les meves companyes i mantenir col·laboracions amb l'hospital.

Com van ser els primers anys a l'hospital?

Quan vaig començar a treballar tothom em deia que no entenien com m'hi anava, jo sóc de Barcelona i la gent deia que l'hospital estava construït sobre una terra pantanosa que s'enfonsaria de seguida. Era el primer hospital allunyat de Barcelona , i en aquells temps era molt difícil desplaçar-se, per la qual cosa van haver d'habilitar un autocar des de plaça Espanya .

Es va inaugurar amb gent jove, nous projectes, il·lusió i que anava aprenent sobre la marxa. Primer es van obrir unes plantes amb una sèrie de serveis. Teníem una cirurgia , infermeria i estructura hospitalària molt avançada a l'època, amb passadissos i distribucions modernes.

La seva obertura va ser com una hecatombe, perquè es va obrir de cop, va venir molta gent, però hi havia il·lusió i molta feina en equip.

Quins van ser els reptes d?obrir un hospital de zero?

No érem conscients del que això implicava. Ho havíem d'organitzar tot, des de prestatgeries fins al departament de recursos humans. Durant aquest període teníem especial il·lusió. En començar de zero no estàvem condicionats per res. A més va ser dels primers hospitals no religiosos , per la qual cosa tot ho gestionem nosaltres.

Hi ha alguna anècdota que vulguis destacar?

Destaca el 1975 el conflicte MIR (Metges Interns Residents). Però destaco l'evolució de la infermeria amb la ciència. A més, la infermeria va fer el canvi de pla d'estudis el 1978, un moment que em va fer molta il·lusió però també em va fer molta por, vam passar d'una escola femenina a una mixta. Van entrar 150 alumnes de cop i un pla d'estudis nou que va obligar les professores com jo a adaptar-se i reeducar-se. Això va ser un pas molt important per canviar tot el paradigma de les cures.

També, les directores d'infermeria van entrar per primera vegada als comitès de direcció, cosa que ens va ficar als òrgans de direcció.

Com ha evolucionat la sanitat fins a l'actualitat?

Ha clarament millorat. Tenim molt millor sanitat, perquè la persona té participació en la seva cura i els professionals estan molt preparats. però com a societat potser ara hi ha molt descontent, perquè hi ha més precarietat laboral. El nivell professional és el mateix adaptat a cada època, però actualment falta feina, mentre que anteriorment t'anaven a buscar a les escoles.

Els rols de gènere també han estat un constant a la sanitat. Hem vist seccions com a medicina molt masculinitzades mentre que les cures es reservaven a les dones. Com ha evolucionat els rols de gènere?

Ha evolucionat molt a poc a poc i jo crec que més a l'àrea de medicina que d'infermeria. En medicina hi ha més dones que no pas homes en infermeria. Les infermeres som majoritàriament dones i els pocs homes que hi havia ocupaven càrrecs de direcció, encara que a Bellvitge això no es va viure.

Bellvitge és un hospital molt arrelat amb el barri i l'Hospitalet, quan sorgeix aquest sentiment a la població de pertinença al centre sanitari?

Va ser una cosa instantània dels ciutadans de Bellvitge i Hospitalet, que van veure amb molt bons ulls aquest centre sobretot quan es va obrir completament. Per part dels professionals aquest sentiment ha estat un procés molt més llarg perquè molts érem de Barcelona i en aquell moment el barri de Bellvitge era molt desconegut. Amb la reforma sanitària es va potenciar aquest sentiment i el contacte amb l'hospital.

L'àrea d'infermeria sempre ha estat més invisivilitzada, quina importància té dins d'un centre sanitari?

Quan algú és hospitalitzat o entra en contacte amb el sistema sanitari és quan s'adona de la importància de la infermera. És veritat que ara la societat s'està adonant. Les infermeres som les responsables de les cures. Quan algú és a un hospital és perquè té un grau de dependència que requereix que el cuidin, i aquesta responsabilitat és de la infermera. La seva importància és clau i necessita estar en un òrgan amb poder de decisió com és el Comitè de Direcció.

Com explicaries l'hospital que deixes 44 anys després?

És com casa meva, un hospital a nivell tecnològic molt avançat, referència a nivell estatal ia la llista a nivell mundial. Un centre que avança molt de pressa i que ha de conciliar la gent més gran amb els joves. Cal conciliar els valors de lexperiència amb els nous. És un hospital on la infermeria ha estat molt important que ha acollit el desenvolupament de la disciplina.

Hem passat per tants canvis que cal reconèixer. Vaig entrar en un hospital amb molta il·lusió i m'he jubilat en un hospital que ha complert totes les expectatives.

Carlos del Valle: "Bellvitge s'ha convertit en un lloc més familiar"

A punt de fer vint anys al centre, ha forjat una gran carrera professional dins de l'hospital de Bellvitge . Un zelador és l'encarregat d'acompanyar el pacient en tot moment en els diferents trajectes que es fan dins d'un hospital, com ara l'angoixant moment abans d'entrar a quiròfan, o l'entrada a urgències.

Com recordes els teus inicis a l'hospital?

Els inicis sempre són difícils. A la categoria de zelador no tens cap preparació. No hi ha cap carrera, mòdul o grau que t'hi prepari. A l'època en què jo vaig entrar entraves directament i aprenies a partir del dia a dia i el que t'ensenyaven els companys.

És molt difícil aprendre l'ofici?

No va ser difícil, però en tractar amb pacients has de saber com dirigir-te a ells i com tractar les famílies que s'ho estan passant malament. Al cap ia la fi no hi ha cap curs per aprendre això i ho has d'entendre a partir de l'experiència. A l'ofici de zelador sí que hi ha alguns llocs més tècnics on has d'anar formant-te a poc a poc.

Com consideres que ha evolucionat la sanitat?

A nivell tecnològic hi ha hagut molts avenços que han millorat la nostra feina. En el cas de zelador, per exemple, als inicis de la meva carrera, els llits funcionaven manualment a través d'una maneta, actualment pots aixecar els llits i doblegar-los amb motors i comandaments. En matèria tecnològica el que afecta zeladors ha evolucionat molt fins i tot en la mobilitat dels pacients d'un punt a l'altre, reduint mals d'esquena i altres problemes. També ha evolucionat el tracte al pacient, jo em trobo a l'àrea de crítics, on s'està treballant en un projecte d'humanització perquè tant les famílies com els pacients no es trobin un lloc gaire asèptic i estricte, adaptant i flexibilitzant horaris. L'hospital ha esdevingut un lloc més familiar i menys tancat a través de molts projectes.

Quina importància té el zelador al funcionament d'un hospital?

Els zeladors som una mica invisibles, aleshores la gent quan es dirigeix a tu no sap quin càrrec ets. Som importants perquè movem tot l´hospital. El metge no pot operar si el zelador no li baixa un pacient, si no anem a buscar una medicació, aquest pacient no hi pot accedir. La primera persona que un pacient es troba en ingressar és al zelador, és el que els acompanya al lloc i en moments importants per al pacient, com ara un quiròfan. El tros de la teva habitació a una prova on no saps on vas, el zelador els dóna conversa i mou l'hospital. També som la darrera persona que veuen en sortir de l'hospital.

Què ressaltaries en aquests 50 anys de Bellvitge?

El canvi físic que ha experimentat. Des que jo vaig entrar a treballar el 2003, l'hospital ha crescut molt i s'ha preparat tecnològicament. També ha crescut la plantilla i les diferents especialitats. Les UCI on treball han experimentat un canvi impressionant amb un nou edifici que ha millorat molt la qualitat del servei i l'espai de treball. Els entorns han esdevingut més amigables tant per als treballadors com per als malalts.

Quina anècdota voldria compartir amb nosaltres?

El que més recordes és el temps que has passat amb els companys, per exemple un aniversari, aquells moments propers als companys. Són moments quotidians en què ets amb els teus companys de feina.

Quins moments negatius i positius destacaries?

Els negatius són clarament l'època del Covid, ho passem molt malament al començament . No sabíem què se'ns venia a sobre, hi havia una part de por perquè no sabíem que era aquest virus i venies a treballar espantat d'entrar a les habitacions. Jo en arribar a casa em treia la roba, entrava a la dutxa directament i posava una rentadora a 70 graus.

La millor experiència és que he aconseguit la plaça fixa de zelador després de 20 anys.

Com és l'hospital que et vas trobar quan vas entrar en comparació amb el d'avui dia?

Quan vaig entrar em vaig trobar un hospital més rígid, inaccessible, no hi entraves tan preparat com els nois d'avui dia. L?hospital ara és molt més amable tant amb treballadors com amb els pacients.

