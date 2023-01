Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat / Foto: L'Hospitalet de Llobregat

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha registrat un descens d'un 19% de les queixes veïnals relacionades amb la convivència i el civisme el 2022 segons les incidències recollides i gestionades per la secció de Prevenció, Convivència i Civisme de l'Ajuntament.

En un comunicat aquest dijous, el consistori ha concretat que l'any passat va rebre 28.381 queixes veïnals, mentre que el 2021 en va registrar 35.043 i el 2020 van ser 35.100, i ha vinculat les dades a la posada en marxa l'any passat de l'Aliança per la convivència .

Aquest programa ha contemplat accions amb la policia local i els agents cívics com ara plans de seguretat d'estiu i Nadal, campanyes de sensibilització i control de patinets elèctrics i campanyes contra el soroll i l'incivisme.

El descens més gran de queixes s'ha registrat al barri de les Planes (un 33,9%), i el segueixen els barris de Pubilla Cases (26,5%), la Torrassa (22,1%) i Can Serra (20 ,8%).

En els àmbits d'aquestes incidències, la majoria es produeixen a l'espai públic (11.915), a les comunitats de veïns (10.636), i als establiments com a bars i restaurants (5.341): en tots s'ha registrat una reducció de queixes de prop del 19%.

L'Ajuntament ha explicat que les incidències més habituals són molèsties per sorolls procedents d'habitatge, de la via pública i d'establiments, i la resta són per problemes entre veïns, molèsties per animals, "ocupacions il·legals d'habitatges" i consum d'alcohol a la via pública.