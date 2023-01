Foto: Europa Press

La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat va interposar un total de 1.937 multes (d'imports que oscil·laven entre 80 i 1.000 euros) conductors de patinets elèctrics el 2022, una xifra que supera les 1.505 del 2021 i les 750 de 20.

Circular per voreres, no respectar els semàfors, no obeir els senyals de prohibició i l'ús d'auriculars i telèfons mòbils van ser algunes de les infraccions registrades.

L'Ajuntament ha explicat en un comunicat que l'augment de les denúncies coincideix amb la posada en marxa de l' Aliança per la convivència, una iniciativa municipal amb accions de sensibilització i control.