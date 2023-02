Núria Marín, alcaldessa de l'Ajuntament de L'Hospitalet i el director d’acció social d’Aigües de Barcelona, Felipe Campos / Ajuntament de L'Hospitalet

L’Ajuntament de L’Hospitalet i la companyia Aigües de Barcelona han signat la renovació del protocol d’actuació entre ambdues administracions per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica. L’objectiu del protocol és fixar el procediment per garantir el subministrament d’aigua a totes aquelles persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica, en aplicació de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

El conveni, que té una durada de quatre anys, l’han signat aquest dimecres, 15 de febrer, l’alcaldessa, Núria Marín, i el director d’acció social d’Aigües de Barcelona, Felipe Campos.

Per a l’alcaldessa, Núria Marín, aquesta conveni “ajunta el coneixement directe de la realitat social que tenim l’Ajuntament amb els recursos d’una empresa de servei públic com Aigües de Barcelona en benefici de les famílies i les persones en situació de vulnerabilitat”. “Una empresa —ha afegit Marín— que és exemple de compromís social i d’acompanyament a les famílies que ho necessiten”.

La renovació d’aquest conveni dona continuïtat al protocol signat el 2017 entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i Aigües de Barcelona per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica, i a la col·laboració iniciada el 2012 amb la signatura del conveni per a l’aplicació del Fons de Solidaritat al municipi.

L’estreta col·laboració entre els serveis socials de l’Ajuntament de L’Hospitalet i Aigües de Barcelona ha permès que 4.923 famílies del municipi s’hagin beneficiat de la tarifa social de l'aigua, que garanteix l’aigua a les persones en situació de vulnerabilitat i ofereix una bonificació notable de la seva factura.

La renovació del conveni dona compliment a la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que estableix que les empreses de subministraments i les administracions locals han d’establir convenis d’aquest tipus per tal de millorar els protocols envers les persones amb dificultats per fer front als pagaments dels serveis bàsics. Segons la norma, les companyies subministradores estan obligades a comunicar als ajuntaments els impagaments de les persones usuàries abans de procedir amb els talls. Són els serveis socials de cada població els que indiquen si es tracta o no d’una persona o d'una unitat familiar vulnerable i, en cas afirmatiu, l’empresa ha de garantir el subministrament.