Nuria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat ha presentat juntament amb John Hoffman, CEO de l'Associació GSM (GSMA) i organitzador del Mobile World Congress (MWC), el nou espai tecnològic de l'Hospitalet, Florida 6.0. Ubicat al mercat municipal de la Florida, aquest espai aglutinarà tant empreses, com institucions i ciutadans buscant la màxima connectivitat per combatre la bretxa digital.

Aquest nou centre se centrarà en la transformació digital de la ciutat. També acollirà la Regidoria i l'Oficina d'atenció ciutadana. Aquest tipus de regidoria és pionera a Catalunya i Espanya i segons ha explicat l'alcaldessa, “ si funciona serà replicada a les diferents regidories de tot el territori” .

La ruta pels diferents espais ha impressionat el CEO de l'empresa organitzadora del Mobile World Congress que ha lloat la feina de l'ajuntament i de la Núria Marín. " Estic molt orgullós de l'alcaldessa" , destacava el CEO.

Tot i que l'espai encara no està construït, a la presentació s'han mostrat els diferents esbossos que projecten les àrees d'aquest nou espai tecnològic. El projecte està dotat amb un pressupost de 6,5 milions d?euros. La injecció econòmica prové en part de la Diputació de Barcelona, que subvencionarà el projecte amb 4 milions dʻeuros, mentre que la resta prové de fons municipals. Núria Marín ha avançat que està previst que les obres comencin a començaments d'estiu i s'allargaran sis mesos.

MANTENIR LA INFLUÈNCIA DEL MOBILE DURANT TOT L'ANY I ERRADICAR LA BRETXA DIGITAL

Amb aquest projecte es busca eliminar la bretxa digital i facilitar que els comerços es poden actualitzar i mantenir en la innovació tecnològica.

Segons Núria Marín, el projecte busca “ajudar el nostre teixit productiu gràcies a una aliança estratègica amb un aliat extraordinari com el Mobile World Congress. És un projecte únic, original que, sens dubte, espero i desitjo que altres pobles o ciutats puguin tenir l'oportunitat de visitar i replicar”.

UNA UBICACIÓ IMMILLORABLE

Segons ha explicat l'alcaldessa, aquest nou espai de transformació digital complementa l'actual mercat municipal que es troba a la planta inferior. La seva ubicació, segons l'alcaldessa, és molt important “perquè és un espai central a la ciutat, a prop del campus universitari de la Diagonal, molt ben comunicat amb la zona sud de l'Hospitalet. És un espai fantàstic i conegut” .

EL MOBILE WORLD CONGRESS IMPRESSIONAT

John Hoffman, CEO de GSM (GSMA) i organitzador del Mobile World Congress, ha valorat el projecte com a “ espectacular” . El CEO destaca que “ hi ha milions de persones al món que no estan connectades a internet per moltes raons; educació, gènere… i no hi poden participar”.

El CEO ha explicat des del Mobile “sabem com resoldrem el problema”, però destaca que qui els aconsegueix resoldre són els ciutadans i institucions “i un exemple n'és aquest projecte”.

“Aquests petits passos aconsegueixen solucions molt importants per resoldre els problemes. Oferireu aquestes solucions i transformació durant tot l'any. El que necessita Hospitalet i la gent és resoldre aquesta manca de connectivitat”, ha explicat

FLORIDA 6.0

A la presentació també hi ha participat David Quirós , tinent d'alcaldia d'Innovació Social, que ha destacat que aquest “procés és innovador i diferent. Cal reconèixer la feina de tots els tècnics de la casa per aconseguir que aquest espai es converteixi en un equipament del segle XXI” .

L'equipament s'estructura en tres grans àmbits dividits verticalment:

0FICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA

Tindrà una imatge diàfana i ocuparà bona part de l´ala de l´edifici a tocar a la zona d´accés. Les dependències de la Regodiría estaran a prop i també comptaran amb un accés.

ZONA DE REUNIONS (ÀGORA)

En una segona vertical es crearà un espai polivalent on es podran projectar imatges i tant empreses com ciutadans podran accedir, presentar els seus projectes, fer cursos i multitud d'activitats més.

ESPAI COWORKING

A l'últim espai vertical s'instal·larà una àrea de treball cooperatiu a disposició d'empreses, associacions, entitats i col·lectius de la ciutat amb una capacitat per a 80 persones.

ESPAI VERD

Per relaxar-vos, es comptarà amb una gran terrassa amb jardins i plantes on descansar.